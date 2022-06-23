Вологодский пломбир лишился Знака качества. Пресс-служба Роскачества сообщает о снижении качества мороженого в России.

– Исследовано более 70% российского рынка ванильного пломбира. В пломбире марки «Вологодский пломбир», произведенное ООО «Вологодский пломбир», (Вологодская область) обнаружены фитостерины. Это говорит об использовании производителем растительных жиров, – сообщается в пресс-релизе Роскачества.

Ранее продукции был присвоен российский Знак качества. Но по итогам исследования этого года мороженое не подтвердило прежний результат. Действие сертификата приостановлено.

По данным ведомства, доля фальсификата среди исследованного мороженого составила 18%. Количество случаев с кишечной палочкой в пломбире увеличилось в 6 раз с момента первого исследования в 2018 году