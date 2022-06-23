Производителям напитков в России не хватает углекислого газа

23.06.2022 [Экономика]

Российские производители напитков столкнулись с проблемой нехватки углекислого газа. Как сообщает издание «КоммерсантЪ», причиной стала масштабная трансформация российского рынка газированных напитков, связанная с сокращением присутствия в России компаний Coca-Cola и PepsiCo.

На данный момент производители сообщают о дефиците ингредиента в 10–20%. По их мнению, это может привести к сокращению ассортимента выпускаемой продукции. 

Углекислый газ – это побочный продукт при производстве удобрений, поставки которых на внешние рынки стали сокращаться из-за кризиса в связи с военными действиями на Украине. Кроме того, спрос на углекислый газ мог вырасти и в других отраслях, например, в химической. 

По словам Президента Союза производителей соков, воды и напитков Максима Новикова, к сокращению запасов CO2 на рынке привело также то, что в 2020–2021 годах из-за пандемии часть выпуска углекислого газа перевели на производство медицинского кислорода. Кроме того, в последние месяцы из-за дефицита упаковки производители напитков стали переходить на тару большего объема, а это, в свою очередь привело к росту расхода CO2 на 1 л продукции. 

Гендиректор МПБК «Очаково» Юрий Антонов сообщил изданию «КоммерсантЪ», что последние две недели компания испытывает «критический дефицит» углекислого газа и вынуждена корректировать производственную программу. 

– Надо будет переходить на линейку продукции, которая будет производиться, очевидно, локально, – говорит Олег Пароев, гендиректор сети «Вкусно – и точка» о замене Coca-Cola в интервью Reuters.

Напомним, в марте о приостановке деятельности в РФ объявила Coca-Cola, а PepsiCo сообщила об отказе от розлива Pepsi, Mirinda и 7Up. Производитель и дистрибутор Coca-Cola — Coca-Cola HBC на прошлой неделе сообщал Reuters, что находится в процессе «истощения запасов». А PepsiCo ищет замену брендам. Тем временем, местные производители расширяют ассортимент. Так, например, «Черноголовка» в конце июня хочет запустить линейку Fantola Cola, Fantola Citrus и Fantola Lime.

Тэги: сокращение, санкции, экономика, производство

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