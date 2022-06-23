СМИ сообщают о смерти экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в 48 лет. В домодедовской больнице от обширного инфаркта умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Его смерть телеканалу «Звезда» подтвердил менеджер. Музыканту было 48 лет.

ТГ-каналы уточняют, что он умер ночью в машине скорой помощи. Шатунов вызвал скорую вчера примерно в 23 часа — жаловался на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда.

Перед смертью Юрий Шатунов отдыхал с друзьями. Утром компания собиралась на рыбалку. Музыкант пил пиво с товарищами, закусывая раками, и почувствовал недомогание. Стал жаловаться друзьям на сердце. Таблеток в доме не обнаружили, и друзья сами повезли Шатунова в ближайшую поликлинику на машине.

Там солиста "Ласкового мая" пытались привести в чувство, но потом решили вызвать скорую, чтобы доставить в реанимацию. Ближайшая находилась в Домодедовской больнице. В карете скорой у Шатунова остановилось сердце, но его запустили вновь. Певца успели довезти до клиники, где он и скончался.

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Его родители развелись, когда мальчику было три года, а в 11 лет умерла его мать. Подростковые годы будущая звезда провела в детском доме, где познакомилась с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности — с этого момента началась история группы «Ласковый май».