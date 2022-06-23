СМИ сообщают о смерти экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова

23.06.2022 [Происшествия]

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в 48 лет. В домодедовской больнице от обширного инфаркта умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Его смерть телеканалу «Звезда» подтвердил менеджер. Музыканту было 48 лет.

ТГ-каналы уточняют, что он умер ночью в машине скорой помощи. Шатунов вызвал скорую вчера примерно в 23 часа — жаловался на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда.

Перед смертью Юрий Шатунов отдыхал с друзьями. Утром компания собиралась на рыбалку. Музыкант пил пиво с товарищами, закусывая раками, и почувствовал недомогание. Стал жаловаться друзьям на сердце. Таблеток в доме не обнаружили, и друзья сами повезли Шатунова в ближайшую поликлинику на машине. 

Там солиста "Ласкового мая" пытались привести в чувство, но потом решили вызвать скорую, чтобы доставить в реанимацию. Ближайшая находилась в Домодедовской больнице. В карете скорой у Шатунова остановилось сердце, но его запустили вновь. Певца успели довезти до клиники, где он и скончался.

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Его родители развелись, когда мальчику было три года, а в 11 лет умерла его мать. Подростковые годы будущая звезда провела в детском доме, где познакомилась с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности — с этого момента началась история группы «Ласковый май».

Тэги: музыкант, смерть, скончался от инфаркта

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский журналист Алексей Сизов приговорен к 9 годам колонии строгого режима
Житель Усть-Кубинского района погиб в ходе спецоперации в Украине
Алексей Мордашов: компании вынуждены отправлять людей в простой, при этом на предприятия давит прокуратура
В Вологде в реке нашли тело пропавшего подростка
Житель Никольска Сергей Гундаков погиб в ходе спецоперации в Украине
В Харовском районе автомобиль «Датсун» съехал в кювет после столкновения с «Тойотой» и загорелся: водитель погиб
47-летний вологжанин организовал притон в своей квартире на улице Петина
В Череповце четырёхлетнюю девочку госпитализировали после падения в автобусе
Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»
В Череповце заигравшегося в прятки воспитанника детского сада искали с полицией

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Компенсации вологодским донорам продлены до конца 2023 года
Шекснинская птицефабрика заплатит штраф за загрязнение Рыбинского водохранилища
Вологодские чиновники изучают фронт работ в Алчевске под Луганском
Вологодский пломбир лишился Знака качества
Производителям напитков в России не хватает углекислого газа
СМИ сообщают о смерти экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова
Прием заявок для получения субсидии по сохранению рабочих мест начался в Вологодской области
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

1606
0
23.06.2022 [БлогоVO]

Ираида Валентиновна Копьёва: посыл человека в искусстве – это чувство / Насон Грядущий

47
0
20.06.2022 [Обзор Прессы]

Распилили… аэропорт

867
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика