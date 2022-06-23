Прием заявок для получения субсидии по сохранению рабочих мест начался в Вологодской области

23.06.2022 [Общество]

Прием заявок для получения субсидии по сохранению рабочих мест начался в Вологодской области. Речь идет о возмещении затрат на частичную оплату труда работников, которые были приняты на рабочие места, созданные не ранее 1 марта этого года.

– Цель предоставления субсидии – возместить фактически понесенные работодателем затраты на частичную оплату труда работников. Речь идет о работниках из числа граждан, зарегистрированных в КУ ВО «Центре занятости населения Вологодской области» в целях поиска подходящей работы, безработных граждан, принятых на работу на условиях полного рабочего дня по трудовому договору на созданные не ранее 1 марта 2022 года рабочие места, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Получателями субсидий могут стать работодатели – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), которые осуществляют деятельность на территории Вологодской области и входят в Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Вологодской области.

Заявки на субсидии нужно подавать в Департамент труда и занятости Вологодской области с 23 июня по 1 ноября этого года включительно (за исключением выходных дней) с 8:00 до 17:00 по адресу: Вологда, Зосимовская, 18 (вход со стороны улицы Предтеченской, д. 19), кабинет № 332. Перечень документов указан в п. 2.5 Порядка предоставления субсидий.

С условиями предоставления субсидии и дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Департамента труда и занятости.

По вопросам предоставления субсидии также можно проконсультироваться по телефону: 8 (8172) 23-00-61 (доб. 0611), Любимова Екатерина Юрьевна, главный консультант отдела программ занятости, государственного и ведомственного контроля Департамента.

Тэги: субсидии, предприятия

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