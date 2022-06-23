Вологжанин несколько дней насиловал и избивал 20-летнюю девушку

Правоохранительными органами Вологды задержан 23-летний житель областного центра, который в загородном доме несколько дней избивал и насиловал 20-летнюю девушку.

Как стало известно, пострадавшая — студентка одного из вологодских вузов перестала отвечать на телефонные звонки еще 17 июня. Бабушка, под чьей опекой находится девушка, 21 июня обратилась за помощью к поисковикам. Она рассказала, что внучка должна была после учебы приехать домой, однако так и не появилась.

- Первое что мы сказали, почему так поздно женщина обратилась за помощью и почему не заявила в полицию. Выяснилось, что девушка накануне познакомилась в соцсети с неким мужчиной. Мы взяли информацию у учительницы, фотографию, составили ориентировку. Оперативно сработали и полицейские, — рассказал ИА «Вологдарегион» руководитель поискового отряда «Юк-Спас» Александр Громов.

В результате потерявшуюся девушку нашли за городом, в одном из дачных домов. Как выяснилось, в течение нескольких дней новый знакомый удерживал ее силой и избивал.

Поисковики рассказали, что потерпевшая была в удручающем состоянии. Она была доставлена в больницу. Еще бы сутки, по словам Громова, и все могло бы закончиться намного плачевней.

В ходе первоначальных следственных действий силовики установили, что мужчина на своей даче употреблял спиртное с 12 по 21 июня. Туда же он пригласил и новую знакомую.

— Задержанный причинял ей телесные повреждения, совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Местонахождение потерпевшей было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по городу Вологде после обращения родственников пропавшей. Потерпевшая госпитализирована, — рассказали в региональном управлении СК.

В настоящее время в рамках уголовного дела, возбужденного по статье за насильственные действия сексуального характера проводится комплекс следственных действий. В частности, для установления его психического состояния в отношении него будет назначена судебная психиатрическая экспертиза.

Также следователи намерены заявить ходатайство о взятии задержанного по стражу.