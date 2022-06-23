Жители Никольского района воровали воду у коммунального предприятия

23.06.2022 [Общество]

Коммунальное предприятие Никольского района обнаружило несколько несанкционированных врезок в систему водоснабжения. Пропажа воды была выявлена в ходе проверок проборов учета потребления воды в жилых домах и квартирах.

— В результате проверки ООО «Коммунальные системы» выявили факты несанкционированной врезки к централизованной системе водоснабжения до счетчика. Состояние пломб и самого прибора учета воды при этом было исправно, — пояснили в объединенной пресс-службе судов области.

Всего коммунальщики обнаружили восемь врезок в систему водоснабжения в Никольске и Никольском районе. Причем, сами местные жители наличие незаконных врезок оспаривать не стали. Они рассказывали, что иногда носили воду в баню, подключали стиральные машины, а летом поливали огороды.   

— Никольский районный суд установил, что сформировавшаяся задолженность перед коммунальной службой не погашена. Постановил удовлетворить восемь исков ООО «Коммунальные услуги» и взыскать с жителей Никольска и Никольского района доначисления за несанкционированное вмешательство в систему водоснабжения в общей сумме 1 511 800 рублей 45 копеек, — также пояснили в пресс-службе судов области.

В настоящее время шесть решений суда уже вступили в законную силу, еще два находятся на апелляционном рассмотрении в Вологодском областном суде

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Тэги: ЖКХ, водоснабжение

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