Молодёжка вологодского «Динамо» не смогла переиграть одноклубников из Костромы

23.06.2022 [Спорт]

Молодежка вологодского «Динамо» с минимальным счётом уступила одноклубникам из Костромы в 4-м туре Первенства межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» среди любительских команд 3 лиги.

Матч, прошедший накануне в Костроме, завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Несмотря на это поражение, вологжане сохранили третью строчку турнирной таблицы. В следующем туре, 26 июля, состоится ещё одно «динамовское дерби». Вологодское «Динамо» примет соседа по турнирной таблице — «Динамо» из Кирова.

Тэги: Динамо Вологда, Футбол

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