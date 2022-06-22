Экскурсия «В поисках вологодской Эйфелейвой башни» пройдет 25 июня

Экскурсия «В поисках вологодской Эйфелейвой башни» пройдет в Вологде 25 июня.

Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения художника Владимира Корбакова и основано на его детских воспоминаниях о Вологде.

– Вы узнаете, что такое «нособойки», сколько ведер воды можно было взять на один талон на бассейке, где стоял дом мадам Канарейкиной и, наконец, как выглядела вологодская Эйфелева башня, – рассказывают об экскурсии сотрудники Вологодской картинной галереи.

Начало экскурсии в субботу, 25 июня, в 16:00 по адресу: Вологда, ул. Ленина, около дома №9.

Возрастные ограничения: (12+).