Экскурсия «В поисках вологодской Эйфелейвой башни» пройдет 25 июня

22.06.2022 [Культура]

Экскурсия «В поисках вологодской Эйфелейвой башни» пройдет в Вологде 25 июня. 

Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения художника Владимира Корбакова и основано на его детских воспоминаниях о Вологде.

– Вы узнаете, что такое «нособойки», сколько ведер воды можно было взять на один талон на бассейке, где стоял дом мадам Канарейкиной и, наконец, как выглядела вологодская Эйфелева башня, – рассказывают об экскурсии сотрудники Вологодской картинной галереи.

Начало экскурсии в субботу, 25 июня, в 16:00 по адресу: Вологда, ул. Ленина, около дома №9. 

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: экскурсия, Корбаков, художники, история, Вологда

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