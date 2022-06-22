Выставка скульптуры братьев Кирилловых открывается в Вологде

Выставка «Архетипы» открывается в Доме Корбакова в Вологде 23 июня. Здесь будут представлены более 30 работ скульптора Вадима Кириллова и скульптура его брата – Станислава Кириллова.

Вадим Кириллов – известный в России и за рубежом скульптор, который работает в монументальной и станковой скульптуре, в мелкой пластике. Член Московского Союза художников с 1995 года. Член Объединения московских скульпторов с 1995 года.

– Сочетаний трех видов искусств — графики, живописи и скульптуры — это тот оригинальный стиль, который присущ произведениям Вадима Кириллова. Его декоративная и часто невесомая пластика организует пространство, балансируя на грани прозрачной графики. Изысканная патина вносит живописный элемент, а скульптура, традиционно тяжелая и объемная, предстает необычайно легкой и воздушной, органично живущей в окружающем пространстве. Скульптура Вадима Кириллова вызывает восхищение тонкой и изысканной работой, умением передать энергетику живого тела, его пластику и сложные линии. Он удивительным образом умеет «схватить» то мимолетное и неуловимое, что присуще находящемуся в постоянной динамике человеку. Его работы отличает энергетика, эмоциональность и особая поэтическая атмосфера, в которой активность и мысли героев переданы через эмоции, – говорится в анонсе мероприятия.

Помимо этого, в экспозиции представлена скульптура Станислава Кириллова, брата художника, который окончил Московскую государственную художественно-промышленную академию имени Строганова, член Московского Союза художников, лауреат премии ФСБ России в области искусства.

Посетить выставку можно с 23 июня по 4 сентября в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13 со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (6+).

