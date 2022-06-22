В Вологде подготовлена площадка для нового стадиона школы №15

22.06.2022 [Общество]

Качество выполнения работ по подготовке площадки для нового стадиона школы №15 Вологды проконтролировала сегодня комиссия, в которую вошли мэр Вологды Сергей Воропанов депутат Законодательного собрания области Денис Долженко.

Сейчас подрядчик завершает земляные работы на строительстве стадиона. Параллельно специалисты АО «Вологдагортеплосеть» меняют инженерные коммуникации на участке.

По словам Дениса Долженко, жители района, школьники и педагоги несколько лет ждали, чтобы стадион привели в порядок.

- Мы неоднократно выезжали в школу, видели, что стадион нужно строить. Замечательно, что есть Народная программа, которая реализуется, и в которую обращаются жители: пишут свои просьбы, пожелания. Сейчас мы видим ее реализацию воочию, - отметил Денис Долженко.

В прошлом году в школе №15 в рамках капремонта на средства областного бюджета сделали инженерные сети, отремонтировали фасад, кровлю, крыльца.

- В этом году по плану - благоустройство стадиона. На эти цели направлено 14 млн рублей из регионального и городского бюджетов. Полностью стадион должен быть готов к 1 сентября, - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Подрядчик приступил к работам на стадионе около месяца назад. Проектом предусмотрено обустройство футбольного поля, волейбольной площадки, баскетбольной стойки, беговой дорожки с резиновым покрытием и плаца для занятий строевой подготовкой. Также подрядчик должен обновить действующее оборудование и благоустроить территорию вокруг стадиона. Уже проведена выборка грунта, выполнено уплотнение почвы катком, расстелен геотекстиль. В конце июля планируется начать асфальтирование.

- Кадеты усиленно занимаются спортом, им необходимо сдавать физнормативы для поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны РФ. Поэтому нам крайне необходим современный стадион. Здесь у нас будет футбольное поле, беговые дорожки, сектор для прыжков и тренировочные места, - комментирует директор школы №15 Ольга Кузякина.

Параллельно на территории проводится капитальный ремонт 70 м тепловых сетей. Изначально он был запланирован в 2024 году, но сейчас принято решение сделать работы сразу в ходе общего благоустройства.

Тэги: стадион, школа, ремонт

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский журналист Алексей Сизов приговорен к 9 годам колонии строгого режима
В Шекснинском районе у семьи на участке поселились совы, кормить птенцов помогает кошка
Житель Усть-Кубинского района погиб в ходе спецоперации в Украине
Алексей Мордашов: компании вынуждены отправлять людей в простой, при этом на предприятия давит прокуратура
В Вологде в реке нашли тело пропавшего подростка
Житель Никольска Сергей Гундаков погиб в ходе спецоперации в Украине
В Вологде пьяный водитель вёз девушку в багажнике и пытался скрыться от погони
В Харовском районе автомобиль «Датсун» съехал в кювет после столкновения с «Тойотой» и загорелся: водитель погиб
47-летний вологжанин организовал притон в своей квартире на улице Петина
В Череповце четырёхлетнюю девочку госпитализировали после падения в автобусе

Похожие новости

В Ирдоматке родители сами решили отремонтировать школьный стадион из-за его плохого состояния

Он не ремонтировался много лет

966
0

Стадион в Белозерске, который обещали сдать несколько лет назад, вновь не будет достроен

Для окончания работ пришлось поменять подрядчика

1706
0

Еще 35 млн рублей выделят из областного бюджета на реконструкцию стадиона в Белозерске

Объект, который должны были сдать еще в прошлом году, сейчас готов всего на 13%

1175
0

Замруководителя администрации Белозерского района лишился должности из-за срыва сроков ремонта стадиона

Василия Шарова «освободили от занимаемой должности» по соглашению сторон

1835
0

Реконструкцию стадиона в Белозерске обещают завершить в августе 2020 года

При этом изначально все работы должны были закончить к декабрю 2019 года

4572
1

В Вологде стадион «Динамо» отремонтируют к матчу Чемпионата России по хоккею с мячом

ХК «Динамо» из Москвы и ХК «Енисей» из Красноярска встретятся в Вологде 28 декабря

2417
0

Лыжероллерная трасса появилась на стадионе в Сямже после реконструкции

На проведение работ было выделено 38 млн рублей из бюджета

1422
0

В Вологде оборудуют новый школьный стадион

Футбольное поле с беговыми дорожками появится рядом со школой №25 в Лукьяново

1527
1

В Сямже в 2019 году обещают реконструировать стадион

Это будет современный футбольный стадион с полноразмерным искусственным полем и беговыми дорожками

3094
1

Стадион «Динамо» в Вологде готовят к летней спартакиаде

Сейчас строители устанавливают крышу над восточной трибуной и вскоре приступят к ремонту беговых дорожек

3884
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экскурсия «В поисках вологодской Эйфелейвой башни» пройдет 25 июня
Выставка скульптуры братьев Кирилловых открывается в Вологде
В Вологде подготовлена площадка для нового стадиона школы №15
Режиссер Сокуров не смог выехать из России на конференцию в Милан
Череповецкий бегун победил в Чемпионате России по шоссейному бегу
В Вологде в 2022 году начнется реставрация Архиерейского дома
Летчикам-защитникам вологодского неба открыли памятный знак
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

1223
0
22.06.2022 [БлогоVO]

Не перестаю удивляться тому, как по-разному мы, зрители, реагируем на одно и то же, какие разные чувства и мысли возникают в ответ на просмотр

50
0
20.06.2022 [Обзор Прессы]

Распилили… аэропорт

802
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика