В Вологде подготовлена площадка для нового стадиона школы №15

Качество выполнения работ по подготовке площадки для нового стадиона школы №15 Вологды проконтролировала сегодня комиссия, в которую вошли мэр Вологды Сергей Воропанов депутат Законодательного собрания области Денис Долженко.

Сейчас подрядчик завершает земляные работы на строительстве стадиона. Параллельно специалисты АО «Вологдагортеплосеть» меняют инженерные коммуникации на участке.

По словам Дениса Долженко, жители района, школьники и педагоги несколько лет ждали, чтобы стадион привели в порядок.

- Мы неоднократно выезжали в школу, видели, что стадион нужно строить. Замечательно, что есть Народная программа, которая реализуется, и в которую обращаются жители: пишут свои просьбы, пожелания. Сейчас мы видим ее реализацию воочию, - отметил Денис Долженко.

В прошлом году в школе №15 в рамках капремонта на средства областного бюджета сделали инженерные сети, отремонтировали фасад, кровлю, крыльца.

- В этом году по плану - благоустройство стадиона. На эти цели направлено 14 млн рублей из регионального и городского бюджетов. Полностью стадион должен быть готов к 1 сентября, - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Подрядчик приступил к работам на стадионе около месяца назад. Проектом предусмотрено обустройство футбольного поля, волейбольной площадки, баскетбольной стойки, беговой дорожки с резиновым покрытием и плаца для занятий строевой подготовкой. Также подрядчик должен обновить действующее оборудование и благоустроить территорию вокруг стадиона. Уже проведена выборка грунта, выполнено уплотнение почвы катком, расстелен геотекстиль. В конце июля планируется начать асфальтирование.

- Кадеты усиленно занимаются спортом, им необходимо сдавать физнормативы для поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны РФ. Поэтому нам крайне необходим современный стадион. Здесь у нас будет футбольное поле, беговые дорожки, сектор для прыжков и тренировочные места, - комментирует директор школы №15 Ольга Кузякина.

Параллельно на территории проводится капитальный ремонт 70 м тепловых сетей. Изначально он был запланирован в 2024 году, но сейчас принято решение сделать работы сразу в ходе общего благоустройства.