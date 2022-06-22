Режиссер Сокуров не смог выехать из России на конференцию в Милан

Режиссер Александр Сокуров не смог вылететь из России на международную конференцию в Милан. Как он сообщил корреспонденту ТАСС, его не пропустили на российском погранпункте на выезде в Финляндию. По словам Сокурова, причиной стало действующее распоряжение правительства РФ.

– Меня продержали четыре часа на границе. Дождались, пока мой самолет в Милан улетит, и после этого проштамповали паспорта. И я уже вернулся в Петербург сразу. <…> Мне не разрешили ехать, пересекать границу, – рассказал Сокуров, добавив, что пограничники сослались на правительственный документ.

По словам Александра Сокурова, он планировал принять участие в конференции по культурно-образовательным вопросам в Италии 22 июня.

– При этом десятки автобусов, битком набитые людьми с детьми и сотни автомобилей пересекали [границу] без проблем, никого вообще не задерживали. <…> Не пустили только меня и директора фонда, причем нас держали до тех пор, пока самолет на Милан не улетит из Хельсинки. Четыре часа держали, не давая окончательного ответа, – добавил Сокуров.

Режиссер говорит, что направил письмо в Совет по правам человека при президенте. В этом письме он изложил подробности произошедшего на погранпункте Торфяновка.