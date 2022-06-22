Череповецкий бегун победил в Чемпионате России по шоссейному бегу

Череповчанин Алексей Сергеев стал победителем чемпионата России по шоссейному бегу на дистанции 10 километров в категории 35+. Первенство прошло в городе Переславле.

По традиции Чемпионат собирает на старте сильнейших спортсменов из отечественного ветеранского бега. Участники олимпийских игр, мастера спорта, экс-рекордсмены страны на разных дистанциях, опытные марафонцы и спринтеры, любители и профессионалы — каждый имеет шанс оказаться в призах.