Череповецкий бегун победил в Чемпионате России по шоссейному бегу

22.06.2022 [Спорт]

Череповчанин Алексей Сергеев стал победителем чемпионата России по шоссейному бегу на дистанции 10 километров в категории 35+. Первенство прошло в городе Переславле.

По традиции Чемпионат собирает на старте сильнейших спортсменов из отечественного ветеранского бега. Участники олимпийских игр, мастера спорта, экс-рекордсмены страны на разных дистанциях, опытные марафонцы и спринтеры, любители и профессионалы — каждый имеет шанс оказаться в призах.

- Главное на подобных стартах - вера в свои силы, упорство и грамотный расчет, которые приходят именно с годами и опытом, - считает череповецкий марафонец Алексей Сергеев.

Тэги: лёгкая атлетика, чемпионат России

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