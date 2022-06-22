В Вологде в 2022 году начнется реставрация Архиерейского дома

22.06.2022 [Культура]

Управление госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области рассмотрело документацию на реставрацию зданий Архиерейского дома, входящего в состав ансамбля Вологодского кремля. На проектную документацию выдано положительное заключение Госэкспертизы, — сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».  

Архиерейский дом, который чаще называют Архиерейским двором — резиденция вологодских архиепископов и епископов, где находился административный и культурный центр Вологодской епархии. В свое время комплекс Архиерейского двора находился внутри крепости, построенной Иваном Грозным. Но к 1820-м годам ее стены и башни были разобраны, и сегодня Вологодским кремлем называют именно постройки Архиерейского двора.

В 2019 году было принято решение о реставрации Вологодского кремля. Идею масштабной реставрации этого объекта поддержало Министерство культуры: проект восстановления Вологодского кремля включили в федеральную целевую программу «Культура России». В программе числится 20 объектов.

Проект предусматривает работы на объекте «Одноэтажный корпус», построенном в составе Архиерейского дома в 1671–1675 годах, а также ремонт возведенной в то же самое время Западной стены.

Планируется, что реставрация ансамбля Вологодского кремля займет пять лет и закончится в 2027-м году.

Тэги: вологодский кремль, реставрация, экспертиза

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