Летчикам-защитникам вологодского неба открыли памятный знак

22.06.2022 [Общество]

В деревне Жидихово Череповецкого района в День памяти и скорби состоялась торжественная церемония открытия памятного знака летчикам, защищавшим небо в годы войны. Именно здесь в годы войны находился военный аэродром.

По словам уроженца деревни Жидихово, депутата Законодательного собрания области Николая Шамурина, со временем место, где базировались советские летчики, превратилось в обычное поле. Именно Николай Шамурин стал инициатором восстановления исторической справедливости и установки здесь памятного знака.

— То, что мы видим сегодня на церемонии, так было в годы войны. Вырыт капонир – место, где стояли самолеты. Таких было шесть, была взлетно-посадочная полоса. Я жил в этой деревне, помню рассказы родителей и старожилов о военном аэродроме. Сейчас об этом очень мало материалов, чтобы разузнать информацию, мы активно работаем с музеями, — рассказал депутат.

Во время войны Вологодская область была важным стратегическим узлом обороны Советского Союза, поэтому немецкая авиация регулярно вела диверсионно-разведывательную деятельность на территории региона.

Для защиты вологодского неба в ноябре 1941 года был создан Череповецко-Вологодский дивизионный район ПВО, в который вошел 740 истребительный авиационный полк 148 истребительной авиационной дивизии ПВО. В окрестностях Вологды и Череповца располагалось около 10 военных аэродромов, с которых взлетали советские самолеты для патрулирования и перехвата противника.

Всего с ноября 1941 года по июль 1944 состоялось более тысячи вылетов, произошло 35 воздушных боев, было сбито 15 вражеских самолетов. Части 148 авиадивизии ПВО потеряли четыре самолета. Своим подвигом прославился Герой Советского Союза Алексей Годовиков, который пошел на таран и погиб в феврале 1942 года на вологодской земле.

— Сегодня мы вспоминаем всех героев, которые ушли на фронт, тех, кто не вернулся с полей сражений, кто внёс свой геройски вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Огромный вклад в победу внесли наши лётчики. Поэтому здесь мы открываем памятный знак, посвященный тем, кто охранял небо Вологодчины и стратегические объекты Северной железной дороги, Волго-Балта. Для нас очень важно сохранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге наших солдат и офицеров. Эта память важна для нас, важна для наших детей и внуков, — сказал, выступая перед собравшимися, руководитель регионального парламента Андрей Луценко.

Тэги: памятник, ВОВ, летчики

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