В Череповце поджигатель автомобилей отделался условным сроком

В Череповце к условному сроку за поджог автомобилей приговорен местный житель. Впрочем, как было установлено в ходе следствия, подозреваемый был лишь исполнителем преступления. Заказчик поджога, у которого возникли личные неприязненные отношения с потерпевшими, на данный момент не установлен.

Сообщается, что в результате поджога были уничтожены два автомобиля - «Форд Экоспорт» и находящаяся в нем детская коляска, а также автомобиль «Шевроле Нива». Общая сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей.

Также, как пояснили в объединенной пресс-службе судов области, первоначально исполнителей преступления было двое, однако в отношении одного из них уголовное дело прекращено.

- Действия второго исполнителя суд квалифицировал как умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба, - рассказали в пресс-службе.

В результате, с учетом состояния здоровья подсудимого и наличия у него несовершеннолетнего ребенка, поджигателю присудили 2,5 года условного срока.