Матвиенко призвала Совет Федерации избавить русский язык от обилия иностранных слов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании 22 июня поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре изучить ситуацию с необоснованным использованием большого количества иностранных слов в русском языке и рассмотреть возможные пути законодательного решения этого вопроса.

– Кешбэк как был, так и есть. И это все произносится на правительственном уровне. Есть же аналоги у русского языка. Для чего мы засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть, – цитирует ТАСС спикера Совфеда.

По словам Валентины Матвиенко, необходимо сохранять язык Пушкина и «прекратить эти все нововеяния, которые абсолютно неуместны».

Спикер также напомнила, что во Франции и других странах, принимаются подобные меры по сохранению родного языка.

Сообщается, что тему сохранения языка поднял представитель от Крыма Сергей Цеков на заседании Ливадийского клуба 7 июня. Одной из его тем сего выступления стало засилье в русском языке иностранных слов. Тогда же он публично обратился к Совету Федерации.