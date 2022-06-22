Матвиенко призвала Совет Федерации избавить русский язык от обилия иностранных слов

22.06.2022 [Общество]

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании  22 июня поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре изучить ситуацию с необоснованным использованием большого количества иностранных слов в русском языке и рассмотреть возможные пути законодательного решения этого вопроса.

– Кешбэк как был, так и есть. И это все произносится на правительственном уровне. Есть же аналоги у русского языка. Для чего мы засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть, – цитирует ТАСС спикера Совфеда.

По словам Валентины Матвиенко, необходимо сохранять язык Пушкина и «прекратить эти все нововеяния, которые абсолютно неуместны». 

Спикер также напомнила, что во Франции и других странах, принимаются подобные меры по сохранению родного языка. 

Сообщается, что тему сохранения языка поднял представитель от Крыма Сергей Цеков на заседании Ливадийского клуба 7 июня. Одной из его тем сего выступления стало засилье в русском языке иностранных слов. Тогда же он публично обратился к Совету Федерации.

– Их вольное или невольное использование унижает русский язык. Предлагаю поручить комитету Совета Федерации по науке, образованию и культуре изучить сложившуюся ситуацию с использованием иностранных слов в русском языке, в том числе на предмет соблюдения закона о государственном языке РФ, и предложить меры по устранению этого крайне неправильного, на мой взгляд, вообще позорного явления в нашей жизни, – предложил сенатор.
 

Тэги: русский язык, Валентина Матвиенко, Совет Федерации

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