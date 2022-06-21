Нового мэра назначат в Череповце в сентябре

Городская дума Череповца объявила конкурс на замещение должности мэра 21 июня. Имя нового мэра станет известно после 11 сентября, когда пройдут выборы муниципальных депутатов, сообщает сайт мэрии города металлургов.

– Документы от кандидатов будут принимать с 14 июля по 5 августа в мэрии на Строителей, 2 в кабинете № 121. Претенденты должны быть старше 18 лет, с высшим образованием, иметь стаж работы на руководящей должности не меньше трех лет. Кандидатам нужно предоставить медицинское заключение, документы об образовании, сведения о доходах и программу развития города, – говорится в сообщении.

19 августа специальная комиссия, созданная на паритетных началах Гордумой и губернатором, рассмотрит все кандидатуры и рекомендует кандидатов на должность мэра.

В сентябре депутаты нового созыва Гордумы выберут нового мэра Череповца тайным голосованием.

Сообщается, что Вадим Германов вновь выдвинет свою кандидатуру на эту должность.

– Хочу поблагодарить депутатов за то, что в 2019 году проголосовали за меня. Город меняется, у нас прошла реформа общественного транспорта. При поддержке губернатора в 2019 году мы получили первую партию низкопольных автобусов. По нацпроектам получили 12 трамваев, уже выделены средства еще на 13. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» помогает с заменой автобусов. Заменили уже 77, скоро получим еще 38. У нас много городских программ: новые остановки, табло на остановках. Обновляем детские сады и школы, начали с освещения, заменили окна. В сентябре с полномочиями Гордумы заканчиваются и полномочия мэра. Нового мэра выберут депутаты десятого созыва. Надеюсь, горожане выберут достойную Думу. Я снова буду выдвигаться на пост мэра. Хочу продолжить программы и продолжить делать город лучше, – говорит Вадим Германов.

Напомним, что с 2017 года в Череповце действует двуглавая система управления. Главой города выбирают одного из депутатов Гордумы. С мэром город заключает контракт на пять лет. В сентябре 2022 года истекают полномочия девятого созыва Гордумы.