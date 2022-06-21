В день 875-летия Вологды нескольким горожанам вручат награды.

– Звание «Почетный гражданин» будет присвоено бронзовому призеру Олимпийских игр Максиму Цветкову за выдающиеся заслуги и достижения в спорте, личный вклад в развитие физической культуры и спорта и директору областного колледжа искусств Льву Трайнину за большой личный вклад в развитие культуры и искусства города Вологды, многолетнюю плодотворную деятельность, – написал на своей странице в социальной сети мэр Вологда Сергей Воропанов.

Помимо этого, знаком «За заслуги перед Вологдой» удостоены экскурсовод и общественный деятель Александр Сазонов и Николай Маликов, заслуженный врач РФ, который 38 лет руководил второй городской больницей.

Сегодня, 21 июня, городская комиссия, которая рассматривает ходатайства о присвоении почетных званий, утвердила список награждаемых вологжан.