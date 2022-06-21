Прокуратура Белозерского района не досчиталась калорий в питании школьников

Белозерская районная прокуратура проверила качество питания в нескольких образовательных учреждений в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском и Вытегорском районах. Проверка надзорного ведомства проходила совместно с органами Роспотребнадзора на основании публикаций в интернете.

В одной из проверенных школ Белозерского района проверяющие обнаружили, что «в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства занижена средняя калорийность основного меню для детей от 7 до 18 лет».

— В целях устранения выявленных нарушений законодательства прокуратурой района начальнику управления образования Белозерского района внесено представление, которое рассмотрено, нарушения устранены. К дисциплинарной ответственности привлечен один чиновник, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, Роспотребнадзором должностное лицо чиновник оштрафован на 10 000 рублей