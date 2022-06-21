С проблемами при загрузке Windows 10 и Windows 11 столкнулись российские пользователи

21.06.2022 [Общество]

С проблемами при загрузке Windows 10 и Windows 11 столкнулись российские пользователи. Проблемы коснулись загрузок продуктов Microsoft с официального сайта без подключения VPN, сообщает Forbes.

Напомним, в марте компания Microsoft приостановила продажу товаров на территории России. 

При попытке загрузить Windows 10 и Windows 11 с сайта возникает ошибка. 

– Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Microsoft, — говорится в появляющемся сообщении. 

РБК отмечает, что через некоторые VPN загрузка проходит успешно, однако некоторые программы скачать не получается.

Первым обратил внимание на проблему CNews. Сообщается, что сбой загрузки возникает на «проводном» интернете «Билайн», а также при подключении через мобильный интернет МТС, «Билайн» и Tele2.
 

Тэги: санкции

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