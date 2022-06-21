Жителям Вологодской области предлагают записываться на дистанционные консультации к врачам

Более сотни дистанционных консультаций провели вологодские врачи с начала этого года.

– С целью создания единого цифрового контура национального проекта «Здравоохранение» в медицинских организациях реализуются телемедицинские консультации, – сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Вологодской области.

Так, например, в Вологодской городской больнице №2 в рамках проекта оборудован специальный кабинет, в телемедицинских консультациях участвуют врачи терапевтической службы, а также узкие специалисты.

– Такой удаленный прием будет удобен пациентам, которые уже побывали на очном осмотре врача, прошли назначенные лабораторные и инструментальные исследования и им необходима консультация о расшифровке результатов анализов, порядке приема лекарств, рекомендациях соблюдении режима, – говорит начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

По словам руководства депздрава, плюс такого формата консультаций в том, что пациенту не нужно терять время на дорогу до медицинского учреждения.

Телемедицинские консультации в медицинских организациях области проводятся по предварительной записи, подключится на онлайн-прием можно даже с мобильного телефона, скачав соответствующее приложение.

Записаться на дистанционную консультацию к докторам возможно на сайте.

