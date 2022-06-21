Научно-популярная лекция «О генетике с генетиком» пройдет в Вологде 28 июня. Прочтет ее вологодский ученый, биолог Дмитрий Кривошеев.

Мероприятие состоится в рамках «Лектория» – серии лекций о науке, культуре, искусстве в формате беседы, которые будут проводиться на площадке Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина.

– Лекторий – больше, чем лекции! Это повод встретиться, выпить кофе (да-да, кофе прямо в Библиотеке), послушать музыку (вы не ослышались, музыку с винила) и поговорить о важном с интересными людьми, – рассказывает модератор мероприятия Илья Ракитин.

В рамках лекции «О генетике с генетиком» посетители узнают ответы на вопросы: какую информацию хранят гены; существует ли генная память; стоит ли бояться ГМО, зачем сдавать ДНК-тест и многое другое.

Начало лекции 28 июня в 18:30 в библиотеке имени Бабушкина в Вологде.

Регистрация на лекцию откроется 22 июня в 15:00 в группе мероприятия в социальной сети.

Возрастные ограничения: (12+).

