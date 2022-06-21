Получить консультацию по поводу профилактики ожирения и сердечно-сосудистых болезней можно по телефону 22 и 23 июня

Позвонить по «Телефону здоровья» и получить бесплатную консультацию врача-специалиста смогут жители Вологодской области 22 и 23 июня.

– В среду о здоровом питании, профилактике ожирения и особенностях питания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта мочевыделительной системы расскажет заведующая отделением лечебного питания областной детской клинической больницы, врач-диетолог Жукова Майя Валерьевна, – сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Вологодской области. – В четверг на вопросы об артериальной гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваниях ответит Банщиков Геннадий Трофимович, главный внештатный терапевт Департамента здравоохранения области, врач-кардиолог областной клинической больницы, доктор медицинских наук.

«Телефон здоровья» будет работать 22 и 23 июня с 15:00 до 16:00 по номеру (8172) 72-00-60.

