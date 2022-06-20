Синоптики обещают жаркую погоду ближе к выходным

Июнь не балует вологжан высокими температурами, хотя в целом, как рассказали в вологодском Гидрометцентре, температурный фон близок к норме и даже незначительно ее превышает. При этом в ближайшие дни наметится тенденция к повышению температур, хотя потепление будет происходить довольно медленно.

Во вторник, 21 июня, территория области останется под влиянием атмосферных фронтов, при прохождении которых ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Неустойчивый характер погоды не позволит повыситься дневным температурам выше +22 градусов.

- С середины недели характер погоды начнет меняться, на смену циклонам придет антициклон с севера, который оградит регион от дождей. В среду кратковременные дожди еще сохранятся в отдельных районах, а дневная температура по области составит от +18 до +23 градусов, - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

К концу недели и в выходные дни слабые ветра, а также малооблачная погода будут способствовать прогреванию воздуха в дневные часы до более комфортных значений - до +27 градусов.