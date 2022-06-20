Шестой «Рубцовский костер на Толшме» пройдет в Вологодской области с 28 по 31 июля

20.06.2022 [Культура]

Шестой «Рубцовский костер на Толшме» пройдет в Вологодской области с 28 по 31 июля.

– Спустя три долгих «коронавирусных» года тотемская земля вновь готова принять гостей «Костра» – и, конечно же, показать наши новые объекты, презентовать новые книги, пройти новыми пешеходными маршрутами, – рассказывают организаторы.

Место проведения: город Тотьма, село Никольское, деревня Аникин Починок, село Красное, поселок Чуриловка.

Программа мероприятия (сообщается, что в ней возможны изменения):

28 июля

  • Трансфер участников от железнодорожного вокзала Вологды на организованном транспорте. Заселение в гостиницы города. Организованный обед
  • Обзорная экскурсия по рубцовским местам Тотьмы, знакомство с новыми объектами городской среды и новыми выставками музеев
  • Дружеский приветственный круглый стол в районной библиотеке имени Н.М.Рубцова. Знакомство с участниками мероприятия. Экскурсия по библиотеке им.Рубцова, модернизированной в 2021 году в рамках национального проекта «Культура».
  • Вечерняя музыкальная встреча с участниками «Рубцовского костра»
  • Приветственный ужин в фуршетном формате
  • Ночлег в гостиницах Тотьмы

29 июля

  • Утренний отъезд в посёлок Чуриловка (два варианта – по воде на теплоходе или на автотранспорте)
  • Посещение посёлка Чуриловка и его музейных и мемориальных объектов
  • Переезд в село Никольское. Заселение в гостевые дома села Никольского. Обед.
  • Посещение музея Николая Рубцова и литературного дворика музея
  • Знакомство с новыми книгами о Николае Рубцове и Толшме: фолиантом «Николай Рубцов на Тотемской земле», «Словарём толшменских говоров», исследованием «Толшма: история родов Огарковых и Клементьевых», двухтомником «Тотемский край» и др.
  • Свободное время на отдых. Ужин
  • Знакомство с эколого-литературной тропой «В краю лесов, полей, озёр…», созданной в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов. Посещение подворья Сивцевых
  • Рубцовский костёр на берегу реки Толшмы с участием музыкантов и других гостей мероприятия
  • Ночлег в гостевых домах села Никольского. Баня (по желанию).

30 июля

  • Завтрак в гостевых домах
  • Экскурсия по исторической части и рубцовским местам села Никольского с демонстрацией информационных стендов, появившихся в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов. По пути – посещение храма Николая Чудотворца
  • Посещение Рубцовского камня и музея «Журавли» АНО КПЦ «Бирюзовый дом». Знакомство с новыми выставками и проектами «Бирюзового дома»
  • Обед, свободное время
  • Посещение Никольской школы, знакомство с открытым в 2020 году школьным музеем
  • Праздничная программа, посвященная 50-летнему юбилею Никольского дома культуры «Юбилей собирает друзей!»
  • Катание по окрестностям села на каракатах
  • Ночлег в гостевых домах села Никольского. Баня (по желанию).

31 июля

  • Завтрак в гостевых домах
  • Отъезд в деревню Аникин Починок. Посещение музея одного стихотворения Николая Рубцова «Русский огонек», открытого в январе 2022 года в бывшем доме Марии Ивановны Богдановой. Экскурсия по основной экспозиции музея и выставке «Огонь в печи не спит…».
  • Прогулка вдоль первого километра эколого-литературной тропы «Старая дорога Николая Рубцова», созданной в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов
  • Обед в гостевых домах
  • Переезд в село Красное на паромную переправу. Прогулка к месту слияния рек Толшмы и Сухоны
  • Отъезд через паромную переправу в Вологду или Тотьму

Условия участия в «Рубцовком костре»:

  1. Организационный взнос за участие в мероприятии составляет 2000 рублей. В него входят:
  2. Проезд по маршруту Вологда – Тотьма – Никольское – Вологда
  3. Экскурсионная программа
  4. Ужин на костре и чаепития

Участники оплачивают отдельно:

- Дорогу от своего населенного пункта до Вологды и впоследствии от Вологды
- Проживание в Тотьме (согласно прейскуранту цен выбранной гостиницы, гостиница выбирается и бронируется самостоятельно) и гостевых домах села Никольского (650 рублей с человека за сутки)
- Завтраки (200 рублей с человека), обеды (380 р.), ужины (270 р.) в селе Никольском. Обед в Тотьме (350 р.)
- Баню в гостевом доме «Старая Никола» (450 р.)
- Теплоходную прогулку по Сухоне Тотьма-Чуриловка 19 км (1000 р.)

– Обращаем ваше внимание, что в селе Никольском условия проживания – деревенские (многоместные комнаты с общим санитарным узлом). Количество помещений с двухместным размещением ограничено. Номера с санузлом, к сожалению, отсутствуют. Но дружеская атмосфера будет вас сопровождать. Дорога в село Никольское грунтовая. Если Вас укачивает в транспорте, возьмите с собой таблетки. В селе Никольское устойчивую связь обеспечивает только оператор «Мегафон», – добавляют организаторы.

Если вы готовы поучаствовать в мероприятии, пожалуйста, отправьте до 13 июля 2022 года заявку на электронную почту [email protected] В теме письма напишите «Заявка, Рубцовский Костер» с указанием следующих данных:

  1. Фамилия, имя, отчество
  2. Город проживания
  3. Дата заезда и отъезда
  4. Будете ли Вы участвовать в культурной программе с музыкальными или иными номерами
  5. Требуется ли место в автобусах из Вологды в Тотьму, из Тотьмы в Никольское, из Никольского в Вологду
  6. Есть ли пожелания по питанию (вегетарианство, пост и т.п.)
  7. Иные пожелания, предложения

Заявки, поданные по телефону и через третьих лиц, не принимаются.

Телефон для справок 8-81739-61505 или 8-921-831-51-18 (Галина Алексеевна Мартюкова).

Тэги: Рубцов, костер

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