Шестой «Рубцовский костер на Толшме» пройдет в Вологодской области с 28 по 31 июля.

– Спустя три долгих «коронавирусных» года тотемская земля вновь готова принять гостей «Костра» – и, конечно же, показать наши новые объекты, презентовать новые книги, пройти новыми пешеходными маршрутами, – рассказывают организаторы.

Место проведения: город Тотьма, село Никольское, деревня Аникин Починок, село Красное, поселок Чуриловка.

Программа мероприятия (сообщается, что в ней возможны изменения):

28 июля

Трансфер участников от железнодорожного вокзала Вологды на организованном транспорте. Заселение в гостиницы города. Организованный обед

Обзорная экскурсия по рубцовским местам Тотьмы, знакомство с новыми объектами городской среды и новыми выставками музеев

Дружеский приветственный круглый стол в районной библиотеке имени Н.М.Рубцова. Знакомство с участниками мероприятия. Экскурсия по библиотеке им.Рубцова, модернизированной в 2021 году в рамках национального проекта «Культура».

Вечерняя музыкальная встреча с участниками «Рубцовского костра»

Приветственный ужин в фуршетном формате

Ночлег в гостиницах Тотьмы

29 июля

Утренний отъезд в посёлок Чуриловка (два варианта – по воде на теплоходе или на автотранспорте)

Посещение посёлка Чуриловка и его музейных и мемориальных объектов

Переезд в село Никольское. Заселение в гостевые дома села Никольского. Обед.

Посещение музея Николая Рубцова и литературного дворика музея

Знакомство с новыми книгами о Николае Рубцове и Толшме: фолиантом «Николай Рубцов на Тотемской земле», «Словарём толшменских говоров», исследованием «Толшма: история родов Огарковых и Клементьевых», двухтомником «Тотемский край» и др.

Свободное время на отдых. Ужин

Знакомство с эколого-литературной тропой «В краю лесов, полей, озёр…», созданной в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов. Посещение подворья Сивцевых

Рубцовский костёр на берегу реки Толшмы с участием музыкантов и других гостей мероприятия

Ночлег в гостевых домах села Никольского. Баня (по желанию).

30 июля

Завтрак в гостевых домах

Экскурсия по исторической части и рубцовским местам села Никольского с демонстрацией информационных стендов, появившихся в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов. По пути – посещение храма Николая Чудотворца

Посещение Рубцовского камня и музея «Журавли» АНО КПЦ «Бирюзовый дом». Знакомство с новыми выставками и проектами «Бирюзового дома»

Обед, свободное время

Посещение Никольской школы, знакомство с открытым в 2020 году школьным музеем

Праздничная программа, посвященная 50-летнему юбилею Никольского дома культуры «Юбилей собирает друзей!»

Катание по окрестностям села на каракатах

Ночлег в гостевых домах села Никольского. Баня (по желанию).

31 июля

Завтрак в гостевых домах

Отъезд в деревню Аникин Починок. Посещение музея одного стихотворения Николая Рубцова «Русский огонек», открытого в январе 2022 года в бывшем доме Марии Ивановны Богдановой. Экскурсия по основной экспозиции музея и выставке «Огонь в печи не спит…».

Прогулка вдоль первого километра эколого-литературной тропы «Старая дорога Николая Рубцова», созданной в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов

Обед в гостевых домах

Переезд в село Красное на паромную переправу. Прогулка к месту слияния рек Толшмы и Сухоны

Отъезд через паромную переправу в Вологду или Тотьму

Условия участия в «Рубцовком костре»:

Организационный взнос за участие в мероприятии составляет 2000 рублей. В него входят: Проезд по маршруту Вологда – Тотьма – Никольское – Вологда Экскурсионная программа Ужин на костре и чаепития

Участники оплачивают отдельно:

- Дорогу от своего населенного пункта до Вологды и впоследствии от Вологды

- Проживание в Тотьме (согласно прейскуранту цен выбранной гостиницы, гостиница выбирается и бронируется самостоятельно) и гостевых домах села Никольского (650 рублей с человека за сутки)

- Завтраки (200 рублей с человека), обеды (380 р.), ужины (270 р.) в селе Никольском. Обед в Тотьме (350 р.)

- Баню в гостевом доме «Старая Никола» (450 р.)

- Теплоходную прогулку по Сухоне Тотьма-Чуриловка 19 км (1000 р.)

– Обращаем ваше внимание, что в селе Никольском условия проживания – деревенские (многоместные комнаты с общим санитарным узлом). Количество помещений с двухместным размещением ограничено. Номера с санузлом, к сожалению, отсутствуют. Но дружеская атмосфера будет вас сопровождать. Дорога в село Никольское грунтовая. Если Вас укачивает в транспорте, возьмите с собой таблетки. В селе Никольское устойчивую связь обеспечивает только оператор «Мегафон», – добавляют организаторы.

Если вы готовы поучаствовать в мероприятии, пожалуйста, отправьте до 13 июля 2022 года заявку на электронную почту [email protected] В теме письма напишите «Заявка, Рубцовский Костер» с указанием следующих данных:

Фамилия, имя, отчество Город проживания Дата заезда и отъезда Будете ли Вы участвовать в культурной программе с музыкальными или иными номерами Требуется ли место в автобусах из Вологды в Тотьму, из Тотьмы в Никольское, из Никольского в Вологду Есть ли пожелания по питанию (вегетарианство, пост и т.п.) Иные пожелания, предложения

Заявки, поданные по телефону и через третьих лиц, не принимаются.

Телефон для справок 8-81739-61505 или 8-921-831-51-18 (Галина Алексеевна Мартюкова).