Выставка миниатюрной авторской куклы Ирины Верхоградской открылась в Вологде

Передвижная выставка миниатюрной авторской куклы «Маленький мир Ирины Верхградской» открылась в Вологодском музее детства.

В экспозиции представлены миниатюрные фигурки ростом от 4 до 18 см. Тема выставки мировая история моды, в том числе детская мода, исторически, исторические и библейские персонажи, герои народных и классических сказок, национальные костюмы стран мира и т.д.

– Первую свою тряпичную куклу Ирина сшила в 10 лет. Сейчас же в коллекции более 1500 кукол. Работает мастер в технике грунтованного текстиля, лица кукол выполнены из шелка и расписаны маслом.

Посетить выставку можно до 19 августа в Вологодском музее детства по адресу: Вологда, Советский проспект, д. 48. Справки по телефону: 8-911-441-39-49. Выходные дни: понедельник и вторник.

Возрастных ограничений нет.

