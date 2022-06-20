Выставка «Шаламов и искусство» открылась в Вологде к 115-летию со дня рождения писателя.

В основу концепции выставки легли слова Варлама Шаламова:

«Я глубоко убежден, что искусство — бессмертие жизни. Что то, чего не коснулось искусство, — умрет, рано или поздно».

В экспозиции представлены картины и рисунки художников-современников и знакомых Шаламова, включая единственный прижизненный портрет писателя, созданный Борисом Биргером в 1967 году, редкие книги начала 20 века, многие из которых упоминались Шаламовым и оказали на него большое влияние, прижизненные сборники стихов с автографами автора, письма и другие экспонаты, отобразившие жизнь и искусство своего времени.

В рамках открытия выставки состоялась литературная встреча с участием ведущих исследователей жизни и творчества писателя. Сергей Соловьев – редактор сайта Shalamov.ru, кандидат философских наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, ведущий научный сотрудник факультета политологии МГУ, один из ведущих программы «Наблюдатель» на телеканале «Культура» – прочел лекцию «Шаламов и литература 1920-х годов».

– Юбилейный день закончился, но до 18 сентября будет работать выставка «Шаламов и искусство». Приглашаю всех в Шаламовский дом и предлагаю заказать экскурсию от куратора выставки Андрея Таюшева, – говорит директор Вологодской картинной галереи Галина Фалалеева. – Читайте Варлама Тихоновича Шаламова и следите за новостями Вологодской областной картинной галереи. Впереди много интересных событий, связанных с именем и творчеством Варлама Шаламова!

Посетить выставку можно в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15 со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (6+).

