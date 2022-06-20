Фестиваль для талантливой молодежи стартовал в Вологде

20.06.2022 [Культура]

В Вологде стартовал фестиваль музыкального молодежного творчества «Каменный мост». Мероприятие проходит на двух городских площадках – на Каменном мосту и у кинотеатра «Ленком». Во время фестиваля, который продлится пять дней, выступят более 20 разных исполнителей, которые будут играть самую разнообразную музыку - советскую и современную эстраду, народные песни, драм-н-бэйс, рок-музыку и многое другое, - сообщает пресс-служба администрации города.

- Такого плана мероприятие проводим в Вологде впервые. Он объединяет творческую молодежь нашего города, дает возможность раскрыть свой потенциал и показать талант гостям фестиваля. Каждый участник имеет свою «фишку», чем однозначно заинтересует зрителя, - уверена начальник управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Елена Доможирова.

К примеру, один из участников - вологодский школьник Александр Квашнин, который сыграет на уникальном музыкальном инструменте собственного производства - «трубофоне». Причем, исполнитель, не имея музыкального образования, сам подбирает мелодии на слух.

Всего в течение пяти дней можно будет услышать выступление 14 сольных исполнителей и 8 музыкальных групп из Вологды и области. Также вечером в понедельник, 20 июня, откроются фестиваль стрит-арта "Палисад" и фестиваль народного творчества "Вологодские дворики". 

Тэги: фестиваль, музыканты

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