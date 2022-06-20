Литва блокировала Калининград по согласованию с Еврокомиссией

МИД Литвы заявил о том, что блокирование транзита санкционных товаров в Калининград был согласован с Еврокомиссией. Об этом рассказала глава ведомства Габриелюс Ландсбергис.

Транзит через Литву в Калининград был заблокирован 18 июня в 00:00. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что прекращают транзит через свою территорию большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюз. Как сообщает «КоммерсантЪ», под запрет попали от 40 до 50% номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

По заявлению главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова, если Евросоюз не исправит ситуацию с блокадой Калининграда, у России будут «развязаны руки» для решения этого вопроса любыми способами.

— Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами, — уверен Климов.

К примеру, попавшие под запрет транзита через Литву товары могут быть доставлены водным путем — их распределят для морских перевозок с учётом паромов.