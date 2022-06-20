В Череповце 60-летний мужчина погиб при пожаре в квартире пятиэтажного дома № 20 на улице Парковой.

Сообщение о возгорании поступило 19 июня в 8:45. Загорелась квартира на третьем этаже. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. Сгорели постельные принадлежности, повреждён диван и другие предметы обстановки. Двоих жителей соседних квартир спасли пожарные, ещё четверо вышли на улицу до прибытия спецслужб.

Причина возгорания — неосторожность при курении со стороны погибшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.