Житель Москвы получил условный срок за «содействие совершению самоубийства»

20.06.2022 [Происшествия]

В Вологде вынесен приговор 31-летнему жителю Москвы, который признан виновным по статье за «содействие совершению самоубийства».

Как установил суд, в конце 2020 года мужчина познакомился в социальной сети с молодой вологжанкой. Девушка рассказала новому знакомому, что у нее было трудное детство, она тяжело переживала расставание с молодым человеком и в последнее время думала о смерти.

Девушка арендовала в Вологде квартиру, и москвич в последних числах ноября 2020 года приехал к ней в гости. С девушкой в квартире они выпивали, разговаривали, а ближе к двенадцати часам ночи пошли в ванную. Там девушка его фотографировала, снимала на видео и постила сторис в соцсети.

Когда мужчина почувствовал себя плохо, предложил новой знакомой выбраться из ванны, но она отказалась. Вскоре москвич вернулся, обнаружил девушку без сознания, вытащил из ванны и положил на пол. Скорую он вызывать не стал, так как подумал, что вологжанка умерла, и лег спать, а потом покинул квартиру. Позже телефон потерпевшей с совместными фото и перепиской он выкинул по дороге в Москву. Труп девушки обнаружила хозяйка арендованной квартиры. Как позже выяснили эксперты, смерть наступила от острого отравления угарным газом.

На основании решения психиатров подсудимый в суде был признан вменяемым. В результате мужчина был приговорен к пяти годам условного срока с испытательным сроком 4 года.

Также в пользу матери погибшей девушки с учётом добровольно выплаченных 20 000 рублей суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 280 000 рублей.

Тэги: смерть, приговор, суд

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