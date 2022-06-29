«Мы как будто полностью обнулены»: беженец из Мариуполя рассказал о том, как оказался в Вологде

Наталья Рюмина

Анатолий Левчук бежал из Мариуполя в начале апреля. Несколько месяцев он со своей семьей находился в Вологде у родственников. Пытался получить гражданство, чтобы начать работать. Анатолий Левчук врач акушер-гинеколог по специальности. Последние годы занимался в Мариуполе частной практикой, там у него остался дом. Они вместе с женой пытаются начать строить жизнь. Как вариант для жизни рассматривали Вологду, но пока готовился материал, решили уехать. Жизнь, по словам Анатолия, — единственная ценность, которая сейчас для него имеет значение.

Жизнь до…

Жизнь Анатолия всегда была связана с Украиной. Там он родился, там жили его родители. Там остался его дом. Анатолий закончил Крымский медуниверситет в 1988 году, потом попал по распределению в Николаев.

«Мы оттуда уезжали в 1991 году, тогда развалился Союз, а вместе с ними пропали все гарантии. В том числе на жилье. Помню, приехал мой племянник, мы находились в такой депрессии. Не знали, куда ехать, жилья не было, а он предложил подыскать мне место, где будет жилье. И подыскал. Это был шахтерский городок, ПГТ Новодонецкое. Тогда были очень тяжелые годы, шахтерам задерживали зарплаты, бюджетникам было тяжело, иногда приходилось самим оплачивать бензин, чтобы отправить пациенток рожать, не было лаборанток, приходилось брать самому анализы. Было много родов на дому. Родители мои в это время жили в Мариуполе. Они переехали туда из Крыма. На полуостров вернулись татары, и родителям пришлось уехать, были конфликты», — вспоминает Анатолий.

Его мать — узник концлагерей. В начале двухтысячных Германия начала выплачивать компенсации пострадавшим от войны.

«Это был уже 2003 год. На эти деньги она помогла купить нам домик. Мы провели туда воду, электричество и переехали. С тех пор Мариуполь стал нашим домом. Но после печального опыта работы в госмедицине под Донецком я решил уйти в частную практику. Мои приятели врачи помогли сориентироваться. По сути, я стал семейным врачом. Занялся оздоровительными методиками, отойдя от гинекологии и акушерства», — рассказывает Анатолий.

Он владеет различными техниками массажа, легкой мануальной терапией, висцеральной терапией.

«К февралю 2022 года в Мариуполе у меня было около трех тысяч клиентов. Свой кабинет. Сейчас он разрушен…», — говорит Анатолий.

Он вспоминает, что Мариуполь был очень комфортным городом.

Фото wikipedia.org. Мариуполь до 24 февраля 2022 года.

«Сразу же получилось с работой, был свой кабинет, где было все необходимое, до моря было семь минут ходьбы, у дома фруктовые деревья. Моя жена очень любит цветы и там у нее целый ботанический сад. Центр Мариуполя чем-то напоминает Симферополь. Симферополь моего студенчества, если пойти погулять, за час-полтора можно обойти весь центр, очень удобно, и все было близко. До жд-вокзала 15 минут. Там, кстати, работала моя супруга. Она могла приходить на обеденный перерыв, чтобы покормить сына, мы всегда могли прийти быстро, если что-то случилось», — вспоминает Анатолий.

Сына у него два. Оба взрослые. Но старший сейчас находится с ними, так как имеет инвалидность.

«У него полностью парализована правая сторона. Он родился когда мы еще были студентами. И именно после его рождения я решил стать акушером-гинекологом. У него ДЦП. Со следующим сыном я уже сам принимал у жены роды. Младший сын сейчас в Европе. У них с женой была квартира в Харькове. Она сейчас разбомблена. Им повезло, они как раз выехали в Европу, когда все это началось», — говорит Анатолий.

С младшим сыном и невесткой они постоянно поддерживают связь…

«У нас были большие планы — встретить в Мариуполе старость… Мы даже подумать не могли, что так выйдет… В последние годы там очень много всего делалось, город даже визуально становился лучше, до карантина проводили фесты разные, народные гулянья… Это богатый город. Город металлургов, моряков…».

Анатолий говорит, что в какой-то момент начались разговоры о том, что будут боевые действия.

«Нас предупреждали родные, друзья со всех сторон, что это будет. Но мы не верили. В нашей голове это как-то не укладывалось. Даже когда на левом берегу уже начались выстрелы, мы думали, что постреляют немного — и все. В 2014-2015 году тоже были обстрелы. Но когда все перебралось в центр, это было начало марта, мы испытали шок».

Жизнь после…

«Целый месяц мы находились в Мариуполе, когда город был в эпицентре. Мы до последнего не хотели уезжать. Это наш дом. Сначала пропало электричество, потом пропала вода, отопление. За водой мы ходили на маленький родничок. Одна наша знакомая тоже туда ходила. Ее потом нашли без головы, рядом парень 17 лет. Туда попал снаряд — и их разорвало. Это было опасно все», — продолжает врач.

По его словам, поначалу в городе еще оставалась телефонная связь.

«Мы заряжали телефоны от генераторов, пытались дозвониться до знакомых, родственников, сообщить, что мы живы. Но потом и генераторы перестали работать. И связи не было. Здание, где были антенны, уничтожено, там был мой кабинет. Но мы даже тогда думали, что все быстро закончится. А потом в какой-то момент просто осталась единственная ценность — жизнь. Не было медикаментов. Не было ничего. Люди просили помощи у меня как у врача. А я не мог помочь. Мужчине одному упали на голову обломки со здания, мне даже обработать раны было нечем. Водкой полил. Перевязал, как мог. Женщина обращалась. Ей попал осколок в живот. И место было просто залеплено пластырем. Я посмотрел. Там застряло все в жировой ткани. Заклеил обратно. Сказал ждать медицины. С пустыми руками в пыли, без света, без воды — как лечить?».

Еще было холодно.

«Я не помню такой холодной весны. Мы постоянно грелись у мангала, спали под несколькими одеялами. Да, в Мариуполе бывает зимой минус два-три. Но тут весной -16. Мы целый день кипятили воду, грели руки о кружку. В какой-то момент жена не выдержала и спустилась в подвал. Хотя подвал вряд ли нас спас бы. Нас бы просто завалило да и все там. Но ей казалось, что там будет безопаснее. Мы просто думали — Бог сохранит, сохранит»…

А потом решили, что надо выходить.

Фото скриншот видео ТАСС. Мариуполь после 24 февраля 2022 года.

«У меня у сына старшего не только ДЦП, он еще страдает эпилепсией. В какой-то момент закончились его лекарства. Это было 2 апреля. Ему нужны противосудорожные препараты, иначе он может умереть. И мы решили выбираться. Нам сказали, что у Драмтеатра забирают беженцев. И мы пошли туда. Там еще много людей стояло. Но машина не приехала. И через час мы стали все тихонечко двигаться через город пешком. Прошли 7 километров. Вышли на край города. Там уже были солдаты ДНР. Там нас посадили в автобус на КПП и отправили на Володарское, где мы пробыли двое суток. Спали там на полу, но там было уже тепло и кормили. Потом оттуда нас повезли в Ростов-на-Дону. Там уже подключились все наши родственники, сын с невесткой, московские друзья. Они понимали все, что мы пережили, поэтому просто организовали все. Купили билеты, оплатили гостиницу, полностью оплатили купе, чтобы мы могли ехать спокойно. Так мы добрались до Вологды. Здесь родственники жены».

Анатолию 56 лет. И начинать жить с нуля в этом возрасте дается нелегко. Мыслями он постоянно возвращается к дому. Где еще остались кошки и собаки. За ними ухаживает брат.

«Конечно, мы мечтаем вернуться в Мариуполь. Но там сейчас нет условий для жизни с сыном-инвалидом. Мы подали документы на гражданство в Вологде. Нам очень помогают родные жены. Но жить на их шее тоже неудобно», — говорит Анатолий.

Гражданство Анатолий вместе с женой ждали два месяца. Ждать его можно до трех месяцев. В полиции работают с каждым беженцем индивидуально. Говорят в УМВД России по Вологодской области. Но в последний момент он с женой и сыном-инвалидом решили уехать к младшему сыну, который сейчас в Европе. Младший сын хотел, чтобы семья была рядом.

«Это очень тяжело, мы как будто обнулены полностью. Но мы не привыкли что-то у кого-то просить, и хотим сами встать на ноги», - говорит врач.

Параллельно семья пытается найти своих друзей и знакомых, которые потерялись в хаосе боевых действий.

«Сейчас стали пациенты выходить на связь. Хотя судьбу многих мы до сих пор не знаем. У супруги семья друзей нашлась. Девушка у них с ребенком трехмесячным все эти дни укрывалась в сарае. Лучшая подруга жены до сих пор не вышла на связь. Еще одна семья, волонтеры, которые помогали, возили гуманитарку, тоже в какой-то день пропали и больше на связь не выходили», — говорит Анатолий.

NewsVo сделал запрос в правительство области, и попросил предоставить информацию о том, какие меры поддержки в регионе реализуются для беженцев из Украины. Может, это поможет тем, кто оказался сейчас в России.

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Меры поддержки, которые могут получить беженцы с территории Украины в Вологодской области:

Гражданам Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территории постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Вологодской области, осуществляется выплата единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека из средств резервного фонда Правительства РФ.

Единовременную материальную помощь прибывшим в Вологодскую область гражданам производит комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области. Заявления граждан о выплате единовременной материальной помощи и документы принимают филиалы казенного учреждения Вологодской области «Центр социальных выплат» (контакты филиалов размещены на сайте учреждения www.csv35.ru).

Служба занятости населения области проводит работу по оказанию содействия в трудоустройстве лиц, вынужденно покинувших территории Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик.

Организована работа «горячей линии» Департамента труда и занятости населения области по вопросам трудоустройства для указанной категории граждан и работодателей – (8172) 23-02-25.

За консультацией по вопросам трудоустройства граждане могут обратиться в территориальное отделение занятости населения и в МФЦ г. Вологды и Вологодского района по трем адресам: ул. Мира, д. 1; ул. Мальцева, д. 52; ул. Герцена, д. 63а, в которых прием осуществляется ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.

В постоянном режиме ведется работа с работодателями по актуализации реестра работодателей и вакантных рабочих мест, включая вакансии с предоставлением жилья, на которые возможно трудоустройство граждан, прибывших в экстренном порядке. По состоянию на 9 июня 2022 года реестр содержит информацию о 264 работодателях и 1634 вакантных рабочих местах.

При обращении за консультацией по вопросам трудоустройства на территории Вологодской области в территориальные отделения занятости населения, при личном посещении, граждане проходят анкетирование, получают информационные памятки, консультации о порядке осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, информацию о ситуации на рынке труда в регионе, об имеющихся вакансиях, в том числе с предоставлением жилья.

Трудовая деятельность, граждан вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР, регулируется в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» согласно которому, вышеуказанные граждане могут работать на территории Российской Федерации при наличии временного убежища, патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство, свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Согласно разъяснениям МВД России от 24 марта 2022 года прорабатывается вопрос о представлении гражданам Украины, а также ДНР и ЛНР возможности трудоустроиться без получения патента на право осуществления трудовой деятельности.

В сфере социальной защиты населения прибывшим гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства на территории Вологодской области, предоставляются также иные меры социальной поддержки, установленные действующим законодательством (например, отдельные виды пособий на детей).

Сотрудники сферы социальной защиты населения области адресно работают с каждым обратившимся гражданином, оказывают содействие в назначении предусмотренных законодательством мер социальной поддержки.

Во всех муниципальных районах и городских округах организованы пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

На областном уровне координацию работы пунктов сбора гуманитарной помощи осуществляет ресурсный центр «Провода» (г. Вологда, ул. Казакова, д.11-а), телефон 8(8172) 23-93-73.

В ресурсном центре «Провода» имеются средства по уходу за детьми и лежачими больными, средства личной гигиены, постельные и душевые принадлежности, одежда для взрослых и детей, детские канцелярские принадлежности, средства индивидуальной защиты, продукты питания (чай, кофе, детское питание).