В Устюженском районе на реке Молога нашли тело утонувшего рыбака

19.06.2022 [Происшествия]

Устюженским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области в рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, 1955 года рождения. Его тело нашли в акватории реки Молога. 

18 июня 2022 года ранним утром  житель Устюжны выехал в деревню Соловцово, от которой на принадлежащей резиновой лодке отправился на рыбалку по реке Молога. В какой-то момент мужчина перестал выходить на связь.

«Поисковые мероприятия не выходившего на связь мужчины начались накануне около 24 часов, после того, как его родственники обратились в правоохранительные органы. Сегодня около 6 часов тело пропавшего было обнаружено в акватории реки Молога в районе деревни Соловцово местными жителями. В нескольких км вниз по течению обнаружения лодка и личные вещи мужчины», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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