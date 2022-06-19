ФАС: автозаправки не спешат снижать цены на топливо вслед за оптом

19.06.2022 [Экономика]

Автозаправки не спешат снижать цены на топливо, несмотря на понижение оптовых цен. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский в интервью «Интерфаксу».

«Сейчас мы видим, что на оптовом рынке цены снижаются достаточно заметно, на розничном рынке мы пока этого изменения не видим. Есть небольшое, в рамках погрешности, снижение цен у ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний — ИФ). У независимых компаний цены по разным регионам также снизились, хотя и не так сильно, как на опте. Но надо понимать, что независимые АЗС примерно год работали практически в убыток, так как цены на оптовом рынке были очень высокими при том, что в рознице рост традиционно не может превышать уровень инфляции, — добавил глава ведомства. — Сейчас независимые компании компенсируют те выпадающие доходы, которые сложились за последнее время», — сказал он.

Максим Шаскольский также отметил, что сейчас возникает профицит на рынке бензина, но значительного переизбытка не ожидается. 

Тэги: цены на бензин, бензин, ФАС

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области вошел в топ-10 самых разбогатевших глав регионов
Подтверждена гибель еще одного солдата из Вологодского района на территории Украины
Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?
В Шекснинском районе у семьи на участке поселились совы, кормить птенцов помогает кошка
В Украине в ходе спецоперации погиб житель Вологодского района, отец троих детей
Град, дожди и грозы ожидают синоптики в Вологодской области ночью и утром 15 июня
В Вологде поймали лосёнка, который бегал по городу
На улице Ленинградской в Вологде опрокинулась газель
В Вологде пьяный водитель вёз девушку в багажнике и пытался скрыться от погони
Алексей Ведров из Великого Устюга погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Похожие новости

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ объяснил, почему бензин дешевеет не везде

В Вологодской области снижения цен на топливо пока не зафиксировано

851
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ФАС: автозаправки не спешат снижать цены на топливо вслед за оптом
В Устюженском районе на реке Молога нашли тело утонувшего рыбака
Проект мусорного полигона под Великим Устюгом готов к обсуждениям
В Череповце появятся экраны с информацией о пробках и ДТП
В Вологодской области апробируют трансплантацию эмбрионов крупного рогатого скота
47-летний вологжанин организовал притон в своей квартире на улице Петина
Жителя Великого Устюга оштрафовали на 15 тысяч рублей за незаконное приобретение наркотиков
 
15.06.2022 [Общество]

Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?

2534
0
18.06.2022 [БлогоVO]

В Экоквесте «Охота на колеса в Вологде и Вологодском районе» уже приняли участие 7 команд (36 участников)

344
0
16.06.2022 [Обзор Прессы]

Загадка Бородаевского озера

737
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика