ФАС: автозаправки не спешат снижать цены на топливо вслед за оптом

Автозаправки не спешат снижать цены на топливо, несмотря на понижение оптовых цен. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский в интервью «Интерфаксу».

«Сейчас мы видим, что на оптовом рынке цены снижаются достаточно заметно, на розничном рынке мы пока этого изменения не видим. Есть небольшое, в рамках погрешности, снижение цен у ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний — ИФ). У независимых компаний цены по разным регионам также снизились, хотя и не так сильно, как на опте. Но надо понимать, что независимые АЗС примерно год работали практически в убыток, так как цены на оптовом рынке были очень высокими при том, что в рознице рост традиционно не может превышать уровень инфляции, — добавил глава ведомства. — Сейчас независимые компании компенсируют те выпадающие доходы, которые сложились за последнее время», — сказал он.

Максим Шаскольский также отметил, что сейчас возникает профицит на рынке бензина, но значительного переизбытка не ожидается.