В Череповце появятся экраны с информацией о пробках и ДТП

19.06.2022 [Общество]

В Череповце появятся табло, на которых будет информация о пробках и ДТП. Табло размером пять на два метра установят около мостов. Это часть проекта по созданию в Череповце интеллектуальной транспортной системы.

«Установим табло у всех основных мостов: Северного, Октябрьского, Заягорбского. Около нового Архангельского пока не планируем ставить, — говорит Эдуард Соколов, главный специалист по проектной работе Центра муниципальных информационных ресурсов и технологий. — Табло важны для косвенного управления транспортными потоками. Например, едете из Заречья в центр, а на Советском проспекте ДТП. Система заранее при въезде на Заягорбский мост будет передавать на табло информацию: на Советском авария, рекомендуем объехать затор по Набережной. Минимум одно табло поставим в 2023 году, остальные — в 2024-м».

Кроме того, в Череповце установят метеостанции для отслеживания состояния воздуха и дорожного полотна, чтобы дорожные службы оперативнее реагировали на изменение погоды и состояние дорог. Сообщает официальный сайт мэрии города Череповца. 

Тэги: городской транспорт, пробки, ДТП

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