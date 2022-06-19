В Вологодской области апробируют трансплантацию эмбрионов крупного рогатого скота

Впервые в Вологодской области в животноводстве апробируют трансплантацию эмбрионов крупного рогатого скота. Сообщает департамент сельского хозяйства Вологодской области.

Первопроходцами в регионе в применении данного метода воспроизводства животных стали племенные заводы Грязовецкого района: Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР и ООО «Племзавод Покровское». Средняя продуктивность дойного стада в указанных организациях более 10000 кг молока.

Трансплантация – это метод ускоренного воспроизводства путем получения эмбриона от «донора», то есть высокопродуктивной, высокоценной коровы, у которой отбирают яйцеклетки и получают зародыши будущего плода. Далее эмбрион переносят к «рецепиенту» - менее ценному, например с невысокой продуктивностью, но здоровому животному, которое используется для вынашивания плода.

Данный метод используется для ускоренного получения высокопродуктивных животных, ускоренного создания новых линий, семейств, что приведет к совершенствованию разводимой породы. Трансплантация позволит от одной высокопродуктивной коровы получать несколько десятков потомков в год.