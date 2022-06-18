47-летний вологжанин организовал притон в своей квартире на улице Петина

18.06.2022 [Происшествия]

В Вологде 47-летний местный житель организовал наркопритон в своей квартире на улице Петина.

Полицейские задержали мужчину и двоих его гостей, когда те готовили наркотики. Часть приготовленного мужчины успели употребить, а оставшийся наркотик массой 0,14 грамма изъяли правоохранители.

«В ходе личных досмотров при них были обнаружены наркотические средства, изготовленные кустарным способом, массами 0,064 грамма, 0,20 грамм и 0,037 грамм», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В квартире также нашли предметы, необходимые для изготовления и употребления запрещённых веществ. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконные изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Им грозит до трёх лет лишения свободы. Хозяину квартиры также грозит до четырёх лет лишения свободы за содержание притона.

Тэги: притон, наркотики, уголовное дело
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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