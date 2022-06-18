Жителя Великого Устюга оштрафовали на 15 тысяч рублей за незаконное приобретение наркотиков

18.06.2022 [Общество]

В Великом Устюге суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном приобретении наркотиков.

Установлено, что мужчина для личного употребления заказал в интернете наркотическое вещество «мефедрон» общей массой 1 грамм. После он забрал наркотик из тайника-закладки, координаты которого ему прислали после оплаты. В тот же день полицейские нашли запрещённое вещество в салоне автомобиля, на котором передвигался подсудимый.

«При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у подсудимого медали „За участие в спасательных операциях“ и принятие участия в ликвидации особо сложных чрезвычайных ситуаций», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом указанных обстоятельств, осуждённому назначено наказание в виде штрафа в 15 000 рублей.

Тэги: наркотики, штраф, суд, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области вошел в топ-10 самых разбогатевших глав регионов
Подтверждена гибель еще одного солдата из Вологодского района на территории Украины
Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?
Семен Сенченко, живший в Вологде, погиб во время спецоперации на территории Украины
В Шекснинском районе у семьи на участке поселились совы, кормить птенцов помогает кошка
В Украине в ходе спецоперации погиб житель Вологодского района, отец троих детей
Град, дожди и грозы ожидают синоптики в Вологодской области ночью и утром 15 июня
Один человек погиб и несколько получили травмы в ДТП с участием четырех автомобилей в Череповецком районе 11 июня
В Вологде поймали лосёнка, который бегал по городу
Пассажиров поезда Москва-Череповец попросили покинуть вагоны в Сергиевом Посаде

Похожие новости

В Череповце мужчина на велосипеде делал тайники-закладки с наркотиками

Задержавшие его полицейские выяснили, что ранее он уже был судим за сбыт запрещённых веществ

792
0

Восьмерых участников банды наркосбытчиков осудили в Череповце

Шестеро мужчин и две женщины получили от 4,5 лет до 7,5 лет лишения свободы

1008
0

Жителя Москвы будут судить за попытку сбыта крупной партии наркотиков в Вологодской области

Первым заместителем прокурора Вологодской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте более 16 кг наркотических средств и их аналогов

845
0

Житель Череповца производил наркотики в подпольной лаборатории в Чагодощенском районе

За производство и сбыт запрещённых веществ суд приговорил его к девяти годам лишения свободы

1055
0

В Вологде задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Молодой человек делал тайники-закладки вдоль железной дороги

938
0

В Вологде задержали мужчину, который готовился сбыть крупную партию наркотиков

У него изъяли больше 100 граммов запрещённого вещества

1636
0

В Череповце организатор интернет-магазина по продаже наркотиков получил 6,5 лет колонии

Его подельник, который помогал ему сбывать наркотики — получил девять лет колонии

1175
0

В Вологодском районе задержана женщина при попытке сбыта особо крупной партии наркотиков

Как выяснилось, наркосбытчица приехала из Архангельска

990
0

Вологжанина будут судить за покушение на сбыт крупной партии наркотиков

Его задержали на улице Можайского в декабре 2020 года

848
0

Несовершеннолетнюю жительницу Череповца и её 30-летнего подельника задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Возбуждено уголовное дело

1290
0

В Вологде осудили двоих братьев, которые организовали на даче нарколабораторию

33-летний осуждённый получил больше 12 лет колонии, 37-летний — 10 лет колонии

1141
0

В Вологде задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков

Полицейские нашли пакет, в котором лежал почти килограмм запрещённого вещества

1317
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителя Великого Устюга оштрафовали на 15 тысяч рублей за незаконное приобретение наркотиков
В Череповце четырёхлетнюю девочку госпитализировали после падения в автобусе
Алексей Мордашов: компании вынуждены отправлять людей в простой, при этом на предприятия давит прокуратура
Житель Усть-Кубинского района погиб в ходе спецоперации в Украине
Житель Никольска Сергей Гундаков погиб в ходе спецоперации в Украине
Волонтеры культуры красят фасад памятника архитектуры на Мальцева-16 в Вологде
В Харовском районе автомобиль «Датсун» съехал в кювет после столкновения с «Тойотой» и загорелся: водитель погиб
 
15.06.2022 [Общество]

Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?

2284
0
17.06.2022 [БлогоVO]

Мордашов говорит правду, не истину, конечно, но рисует реальную ситуацию, а не облака в штанах

328
0
16.06.2022 [Обзор Прессы]

Загадка Бородаевского озера

591
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика