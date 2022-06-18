Жителя Великого Устюга оштрафовали на 15 тысяч рублей за незаконное приобретение наркотиков

В Великом Устюге суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном приобретении наркотиков.

Установлено, что мужчина для личного употребления заказал в интернете наркотическое вещество «мефедрон» общей массой 1 грамм. После он забрал наркотик из тайника-закладки, координаты которого ему прислали после оплаты. В тот же день полицейские нашли запрещённое вещество в салоне автомобиля, на котором передвигался подсудимый.

«При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у подсудимого медали „За участие в спасательных операциях“ и принятие участия в ликвидации особо сложных чрезвычайных ситуаций», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом указанных обстоятельств, осуждённому назначено наказание в виде штрафа в 15 000 рублей.