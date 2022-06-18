Алексей Мордашов: компании вынуждены отправлять людей в простой, при этом на предприятия давит прокуратура

Алексей Мордашов в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что его компании вынуждены отправлять людей на простой, при этом компании постоянно получают письма из прокуратуры по этому поводу.

Он отметил, что государству нужно максимально отменять барьеры для бизнеса, ослаблять валютный контроль и ни в коем случае искусственно не ограничивать импорт или экспорт. Он считает что власти и бизнес должны поддерживать друг друга в сложившейся экономической ситуации. Однако, такой поддержки не хватает.

«У нас 80% продукции шло на экспорт. Мы вынуждены отправлять людей в простой с оплатой двух третей [от зарплаты]. К нам прокуратура прислала 15 запросов с начала года. <…> Госинспекция по труду прислала к нам кучу проверок. Кончилось все тем, что нам выдали предостережение о необходимости соблюдать трудовое законодательство. Наши директора мало того, что борются с производственными проблемами очень острыми, так они еще ходили в прокуратуру объяснение давать», — рассказал Мордашов о том, какая ситуация сложилась в «Свезе».

Мордашов считает, что для развития экономики нельзя искусственно ограничивать экспорт и импорт.

«Мы не должны от этого отказываться, чтобы обеспечить нужное качество жизни в нашей стране и конкурентоспособность нашего бизнеса. Только имея доступ к лучшим решениям — по крайней мере в той части мира, которая для нас доступна сегодня, — мы можем рассчитывать на лучшую конкурентоспособность, лучшие возможности развития и перестройки национальной экономики», — сказал он.

Алексей Мордашов также сделал акцент на том, что экономика должна быть рыночной, без барьеров.

«У нас исторически их много, мы сейчас еще создали в качестве ответной реакции на санкции», — говорил Мордашов.

Также «серьезным сдерживающим фактором» для развития бизнеса в текущих условиях предприниматель считает валютные ограничения.

«Нам нужно восстанавливать цепочки. Нам нужно больше свободы: возможности платить за рубеж, оставлять деньги за рубежом, платить там третьим лицам и т. д. Во-вторых, мы серьезно говорим уже о чрезмерно крепком рубле. На мой взгляд, сегодня ослабление валютного контроля и выталкивание валюты за рубеж любыми способами — это благо, остро необходимое для нас», — считает глава совета директоров «Северстали».

Он также отметил, что у компании на балансе есть деньги, но их некуда инвестировать, так как непонятно, куда это все продавать.

«По экономике мы не можем пройти на восточный регион. Если бы ставка была пониже, то мы бы получили дополнительный импульс, стимулирующий нас инвестировать», — сказал Мордашов.

По его словам, его компании будут переориентироваться на новые рынки сбыта, «но пока это получается очень плохо».