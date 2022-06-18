Алексей Мордашов: компании вынуждены отправлять людей в простой, при этом на предприятия давит прокуратура

18.06.2022 [Экономика]

Алексей Мордашов в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что его компании вынуждены отправлять людей на простой, при этом компании постоянно получают письма из прокуратуры по этому поводу. 

Он отметил, что государству нужно максимально отменять барьеры для бизнеса, ослаблять валютный контроль и ни в коем случае искусственно не ограничивать импорт или экспорт. Он считает что власти и бизнес должны поддерживать друг друга в сложившейся экономической ситуации. Однако, такой поддержки не хватает. 

«У нас 80% продукции шло на экспорт. Мы вынуждены отправлять людей в простой с оплатой двух третей [от зарплаты]. К нам прокуратура прислала 15 запросов с начала года. <…> Госинспекция по труду прислала к нам кучу проверок. Кончилось все тем, что нам выдали предостережение о необходимости соблюдать трудовое законодательство. Наши директора мало того, что борются с производственными проблемами очень острыми, так они еще ходили в прокуратуру объяснение давать», — рассказал Мордашов о том, какая ситуация сложилась в «Свезе».

Мордашов считает, что для развития экономики нельзя искусственно ограничивать экспорт и импорт.

«Мы не должны от этого отказываться, чтобы обеспечить нужное качество жизни в нашей стране и конкурентоспособность нашего бизнеса. Только имея доступ к лучшим решениям — по крайней мере в той части мира, которая для нас доступна сегодня, — мы можем рассчитывать на лучшую конкурентоспособность, лучшие возможности развития и перестройки национальной экономики», — сказал он.

Алексей Мордашов также сделал акцент на том, что экономика должна быть рыночной, без барьеров.

«У нас исторически их много, мы сейчас еще создали в качестве ответной реакции на санкции», — говорил Мордашов.

Также «серьезным сдерживающим фактором» для развития бизнеса в текущих условиях предприниматель считает валютные ограничения.

«Нам нужно восстанавливать цепочки. Нам нужно больше свободы: возможности платить за рубеж, оставлять деньги за рубежом, платить там третьим лицам и т. д. Во-вторых, мы серьезно говорим уже о чрезмерно крепком рубле. На мой взгляд, сегодня ослабление валютного контроля и выталкивание валюты за рубеж любыми способами — это благо, остро необходимое для нас», — считает глава совета директоров «Северстали».

Он также отметил, что у компании на балансе есть деньги, но их некуда инвестировать, так как непонятно, куда это все продавать.

«По экономике мы не можем пройти на восточный регион. Если бы ставка была пониже, то мы бы получили дополнительный импульс, стимулирующий нас инвестировать», — сказал Мордашов.

По его словам, его компании будут переориентироваться на новые рынки сбыта, «но пока это получается очень плохо».

Тэги: Алексей Мордашов

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области вошел в топ-10 самых разбогатевших глав регионов
Женщина погибла, переходя дорогу на зеленый свет на перекрестке в Вологде
Подтверждена гибель еще одного солдата из Вологодского района на территории Украины
Семен Сенченко, живший в Вологде, погиб во время спецоперации на территории Украины
Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?
В Шекснинском районе у семьи на участке поселились совы, кормить птенцов помогает кошка
Град, дожди и грозы ожидают синоптики в Вологодской области ночью и утром 15 июня
В Украине в ходе спецоперации погиб житель Вологодского района, отец троих детей
В Вологде определен подрядчик на реализацию новой схемы движения на съезде с Октябрьского моста
Один человек погиб и несколько получили травмы в ДТП с участием четырех автомобилей в Череповецком районе 11 июня

Похожие новости

Алексей Мордашов: «Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия»

Мордашов предложил оценить потребности российского бизнеса и определить, какие наработки уже есть в стране. Причем, должны это делать не чиновники.

66270
0

Алексей Мордашов оспорит наложенные на него санкции в Европейском суде

Запись о подаче иска содержится в электронной базе данных суда в Люксембурге

1199
0

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов продал долю в Национальной медиа группе

НМГ и входящие в нее телеканалы были упомянуты в числе обоснований введения санкций ЕС против Мордашова

1202
0

Алексей Мордашов покинул тройку самых богатых людей России

Теперь миллиардер с состоянием в 13,2 млрд долларов опустился на пятое место

1683
0

«Северсталь» продала ООО «Синтез-ПКЖ», которую купила всего два года назад

ООО «Синтез-ПКЖ» является единственным в России и СНГ производителем порошков карбонильного железа

1831
0

Власти острова Мэн сняли с учета самолет Алексея Мордашова

Эксперты говорят, что теперь миллиардер сможет зарегистрировать свое судно только в России

1713
0

Алексей Мордашов передал жене 30% акций TUI

Миллиардер с 28 февраля находится под санкциями ЕС

3130
0

Власти Италии конфисковали яхту Мордашова

В Тоскане также арестовали виллу Лаццарески, которая принадлежит экс-депутату Госдумы Олегу Савченко

2244
0

Алексей Мордашов прилетал в Россию с Сейшельских островов на второй день военной операции

Проведя короткое время в России, миллиардер улетел обратно

4432
0

Алексей Мордашов потерял 4,2 млрд долларов в первый день операции на Украине

Всего потери российских бизнесменов за 24 февраля оцениваются в 39 млрд долларов

2489
0

Владелец «Северстали» объявил о старте уникального урбанистического проекта в Череповце

Алексей Мордашов намерен развивать город на примере лучших городов мира

2275
0

Алексей Мордашов забрал у сыновей активы золотодобывающей компании

Доли в семейном бизнесе они получили в 2019 году, когда были студентами московских вузов

3816
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Алексей Мордашов: компании вынуждены отправлять людей в простой, при этом на предприятия давит прокуратура
Житель Усть-Кубинского района погиб в ходе спецоперации в Украине
Житель Никольска Сергей Гундаков погиб в ходе спецоперации в Украине
Волонтеры культуры красят фасад памятника архитектуры на Мальцева-16 в Вологде
В Харовском районе автомобиль «Датсун» съехал в кювет после столкновения с «Тойотой» и загорелся: водитель погиб
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%
Экскурсия «История в лицах» пройдет в музее «Мир забытых вещей» в Вологде 18 июня
 
15.06.2022 [Общество]

Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?

2185
0
17.06.2022 [БлогоVO]

Мордашов говорит правду, не истину, конечно, но рисует реальную ситуацию, а не облака в штанах

65
0
16.06.2022 [Обзор Прессы]

Загадка Бородаевского озера

534
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика