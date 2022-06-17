В Харовском районе автомобиль «Датсун» съехал в кювет после столкновения с «Тойотой» и загорелся: водитель погиб

В Харовском районе мужчина погиб при столкновении автомобиля «Датсун он-ДО» и пикапа «Тойота Хайлюкс».

Авария произошла на 64 километре автодороги Харовск-Сокол-Вожега 17 июня в 14:40. По предварительным данным, водитель пикапа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Датсун». Обе машины съехали в кювет, легковушка загорелась. Водитель «Датсун» погиб на месте, его пассажирку госпитализировали. Водителя «Тойоты» осмотрели и оставили на месте происшествия.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.