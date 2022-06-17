Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки с 9% до 7%, она будет действовать до конца года, сообщает Интерфакс.

– После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%. Но на что хотел бы обратить внимание: срок действия программы остается прежним, до конца текущего года, – сказал Путин в ходе выступления на «ПМЭФ-2022».

Сообщается также, что все остальные условия льготной ипотеки остаются прежними.

Напомним, что в апреле Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%. Новые условия вступили в силу с 1 мая.

Программа льготной ипотеки в России действует с 2019 года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для других регионов – до 6 млн рублей.