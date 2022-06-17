Экскурсия «История в лицах» пройдет в музее «Мир забытых вещей» в Вологде 18 июня

17.06.2022 [Культура]

Экскурсия «История в лицах» пройдет в музее «Мир забытых вещей» в Вологде 18 июня.

Участников ждет рассказ об уникальных художественных произведениях из дворянских усадеб Вологодской губернии.

– На выставке «История Вологодского портрета 18 – 19 веков» посетители познакомятся с работами первого вологодского академика живописи Платона Семеновича Тюрина, вологодских художников 19-го века Николая Ивановича Катина, Алексея Ивановича Ягодникова и других мастеров портретного искусства, – говорится в анонсе мероприятия.

В ходе программы экскурсанты смогут поучаствовать в поэтических викторинах и сразится в конкурсе декламаторов, а в завершении - посетить выставку «Константин Батюшков. Страницы жизни».

Начало экскурсии 18 июня в 14:00 в музее «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, Ленинградская, 6. Телефон для справок: 8 (8172) 21-14-17.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: экскурсия, картины, история, вологжане, усадьбы

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области вошел в топ-10 самых разбогатевших глав регионов
Женщина погибла, переходя дорогу на зеленый свет на перекрестке в Вологде
Подтверждена гибель еще одного солдата из Вологодского района на территории Украины
Семен Сенченко, живший в Вологде, погиб во время спецоперации на территории Украины
Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?
Полдарса: как гражданская инициатива разбивается о столб бюрократии
В Шекснинском районе у семьи на участке поселились совы, кормить птенцов помогает кошка
Град, дожди и грозы ожидают синоптики в Вологодской области ночью и утром 15 июня
В Украине в ходе спецоперации погиб житель Вологодского района, отец троих детей
В Череповце горит склад на территории хлебокомбината

Похожие новости

Невыдуманные истории из жизни вологодской деревни покажет музей «Семенково»

Вы сможете разобраться в деле Шумиловых и Толубенских, получите ответ на вопрос: обязаны ли родственники оплачивать лечение ушедшего из деревни 20 лет назад сына и брата, а также узнаете, какой штраф пришлось заплатить Сажиным за незаконную порубку леса

167
0

Пешеходная экскурсия «Четвертая Вологда: по шаламовским местам города» пройдет 18 июня

Участники узнают о детстве Варлама Шаламова и погрузятся в атмосферу Вологды первой четверти 20-го века

500
0

Экскурсия в книжную сокровищницу вологодского Кремля пройдет 4 июня

Участники познакомятся с рукописными и печатными книгами петровской эпохи

1175
0

Прогулку-экскурсию по берегам Золотухи в Вологде проведет биолог Алексей Шабунов

Экскурсовод расскажет в животном мире реки

1150
0

Прогулку-экскурсию по берегам реки Содемы проведет кандидат биологических наук

Доцент кафедры биологии и химии ВоГУ Алексей Шабунов расскажет о животных и птицах, живущих на берегах этой реки

1180
0

Театрализованная экскурсия по воспоминаниям Варлама Шаламова пройдет в Вологде 9 апреля

В основу легли цитаты из автобиографической повести Варлама Шаламова «Четвертая Вологда»

817
0

Экскурсия по бульвару Пирогова пройдет в Вологде 26 марта

Участники узнают, что происходило на этой улице в разные времена

1059
0

Экскурсия в «Старый гараж» пройдет в Вологде 13 марта

Выставка старых вещей: фотографий, часов, книг, значков и изделий hand-made творчества местных рокеров открылась в Литературной резиденции «Дом дяди Гиляя»

1527
0

Экскурсия в старый деревянный «Дом с виноградом» пройдет в Вологде 12 марта

Участники узнают, как сегодня горожанам живется в памятниках архитектуры

872
0

Экскурсия-дискуссия в Вологодскую филармонию состоится 19 февраля

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация

1136
0

Экскурсия в здание кинотеатра «Салют» состоится в Вологде 5 февраля

Перед началом ремонта здания посетители смогут увидеть стены и потолки бывшего кинотеатра «Рекорд» без современной обшивки

1863
0

С историей праздника Рождества и традициями познакомятся гости усадьбы Брянчаниновых 18 и 19 декабря

В выходные здесь пройдут просветительские игровые программы

1682
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экскурсия «История в лицах» пройдет в музее «Мир забытых вещей» в Вологде 18 июня
В Череповце таксист обманул пенсионера на 8000 рублей
Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест Вологда» ищет партнеров
Некоторые смартфоны Samsung стало невозможно активировать в России
В Вологде в реке нашли тело пропавшего подростка
Главврач Вологодской областной больницы пояснил, почему санрейс для жителя района организовали только после звонка депутата
Несколько открытых лекций пройдут в Вологде в рамках «Бурмагинфеста» 25 июня
 
15.06.2022 [Общество]

Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?

2083
0
17.06.2022 [БлогоVO]

«У нас в ЦРБ закрывают хирургическое отделение»: жители Усть-Кубинского района пишут и просят помощи в распространении информации

246
0
16.06.2022 [Обзор Прессы]

Загадка Бородаевского озера

463
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика