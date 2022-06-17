Экскурсия «История в лицах» пройдет в музее «Мир забытых вещей» в Вологде 18 июня.

Участников ждет рассказ об уникальных художественных произведениях из дворянских усадеб Вологодской губернии.

– На выставке «История Вологодского портрета 18 – 19 веков» посетители познакомятся с работами первого вологодского академика живописи Платона Семеновича Тюрина, вологодских художников 19-го века Николая Ивановича Катина, Алексея Ивановича Ягодникова и других мастеров портретного искусства, – говорится в анонсе мероприятия.

В ходе программы экскурсанты смогут поучаствовать в поэтических викторинах и сразится в конкурсе декламаторов, а в завершении - посетить выставку «Константин Батюшков. Страницы жизни».

Начало экскурсии 18 июня в 14:00 в музее «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, Ленинградская, 6. Телефон для справок: 8 (8172) 21-14-17.

Возрастных ограничений нет.