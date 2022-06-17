В Череповце таксист обманул пенсионера на 8000 рублей

17.06.2022 [Происшествия]

В Череповце таксист обманул 83-летнего пенсионера.

Потерпевший рассказал полицейским, что днём ранее ехал в такси домой. По приезду на место водитель сказал ему, что поездка стоит 800 рублей.

«Когда пенсионер стал расплачиваться, он протянул таксисту 3 банкноты, как ему показалось по 200 рублей, и спросил, хватит ли на оплату, на что водитель такси снова назвал сумму в размере 800 рублей. Отдав 4 купюры якобы по 200 рублей, мужчина покинул автомобиль», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Через некоторое время выяснилось, что потерпевший из-за плохого зрения не рассмотрел деньги и отдал водителю четыре купюры по 2000 рублей.

«Связаться самостоятельно с водителем такси у пенсионера получилось, но разговор не увенчался успехом, и он решил обратиться в полицию», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Подозреваемого, которым оказался 27-летний местный житель, задержали. В разговоре с полицейскими он сознался в содеянном и пояснил, что пошёл на преступление из-за тяжёлого финансового положения. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Таксисту грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: мошенничество, обман пенсионеров, таксисты, уголовное дело

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