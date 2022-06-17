Некоторые смартфоны Samsung стало невозможно активировать в России

17.06.2022 [Происшествия]

Некоторые смартфоны Samsung стало невозможно активировать в РФ 17 июня. Проблема касается всех смартфонов Samsung, которые ввозят в РФ по параллельному импорту, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из ритейлеров.

– Включить новый аппарат, вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно, если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС. Проблема касается всех смартфонов Samsung, которые ввозят в РФ по параллельному импорту, – говорится в статье.

Чтобы активировать устройство, в него надо установить SIM-карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузил гаджет, и проговорить по нему несколько минут. Эту информацию также подтвердили в службе техподдержки Samsung.

В одном из официальных сервисных центров производителя изданию сообщили, что разблокировать новый смартфон в России можно. Для этого нужно привезти аппарат, заплатить 5 тыс. рублей и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки.

– Проблема возникает примерно с 20% смартфонов Samsung, ввезенных по параллельному импорту. По оценке эксперта, в мае в страну таким образом въехало 45–50 тыс. смартфонов корейской марки, – говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. 

Тэги: смартфоны

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