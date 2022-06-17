В Вологде в реке нашли тело пропавшего подростка

17.06.2022 [Происшествия]

В Вологде спасатели нашли в реке тело утонувшего 15-летнего подростка.

«При проверке береговой линии места, где ранее следователи обнаружили личные вещи подростка, было обнаружено тело утонувшего, которое достали из воды и передали представителям следственного управления», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ корреспонденту NewsVO рассказали, что погибшего искали в Вологде с конца мая 2022 года — он ушёл из дома. Явных признаков насильственной смерти на теле не имелось. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: гибель ребенка, подросток
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области вошел в топ-10 самых разбогатевших глав регионов
Женщина погибла, переходя дорогу на зеленый свет на перекрестке в Вологде
Подтверждена гибель еще одного солдата из Вологодского района на территории Украины
Семен Сенченко, живший в Вологде, погиб во время спецоперации на территории Украины
Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?
Полдарса: как гражданская инициатива разбивается о столб бюрократии
В Шекснинском районе у семьи на участке поселились совы, кормить птенцов помогает кошка
Град, дожди и грозы ожидают синоптики в Вологодской области ночью и утром 15 июня
В Украине в ходе спецоперации погиб житель Вологодского района, отец троих детей
В Череповце горит склад на территории хлебокомбината

Похожие новости

На трассе в Устюженском районе грузовик сбил 13-летнюю велосипедистку

Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм

1046
0

В Великом Устюге просят помощи в поисках 12-летнего мальчика, который утонул с отцом на рыбалке

Администрация Великоустюгского района просит местных жителей с плавсредствами оказать содействие в поисках погибшего

1198
0

В Белозерске будут судить мужчину, который застрелил 11-летнего сына на охоте

Трагедия произошла на озере у деревни Перховта в конце августа 2021 года

2399
0

Суд отказал в аресте жителя Белозерского района, которого подозревают в убийстве 11-летнего сына

Следствие считает, что мужчина может скрыться или оказать давление на свидетелей, однако суд посчитал, что доказательств этому нет

2311
0

Суд в Вытегре отправил под арест водителя, насмерть сбившего 16-летнего велосипедиста

Подозреваемый просил не лишать его свободы, ссылаясь на нарушение ПДД самим велосипедистом - тот двигался по проезжей части

2098
0

Самодельная лодка перевернулась на реке под Череповцом: утонул подросток

Трагедия произошла на реке Конома 22 августа

1288
0

Сбивший насмерть 16-летнего велосипедиста в Вытегорском районе водитель задержан

В отношении него возбуждено уголовное дело по  ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена)

3940
0

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

Жительница Череповца Ирина Красушкина в 2018 году потеряла дочь. Малышка Арсения прожила всего месяц. Ирина считает, что виной всему плачевное состояние медицины в городе. Уже три года женщина пытается понять, можно ли было спасти ее дочь, если бы все было сделано вовремя. Но до сих пор не может получить ответы на свои вопросы.

5867
0

В Кадуе владельцу септика, в котором утонул мальчик, на полгода ограничили свободу

Кадуйский районный суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности 

2715
0

Получивший электротравму на крыше поезда в Вологде подросток скончался

Сообщение об этом появилось 13 июня в группе "ТОС Ковырино"

4437
0

В Вологодском районе в пруду утонул восьмилетний мальчик

Трагедия произошла в СНТ «Шограш» вблизи поселка Можайское

3253
0

В Вологде 14-летний мальчик умер, вдыхая газ

Трагедия произошла 20 сентября за рестораном на улице Марии Ульяновой

3984
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экскурсия «История в лицах» пройдет в музее «Мир забытых вещей» в Вологде 18 июня
В Череповце таксист обманул пенсионера на 8000 рублей
Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест Вологда» ищет партнеров
Некоторые смартфоны Samsung стало невозможно активировать в России
В Вологде в реке нашли тело пропавшего подростка
Главврач Вологодской областной больницы пояснил, почему санрейс для жителя района организовали только после звонка депутата
Несколько открытых лекций пройдут в Вологде в рамках «Бурмагинфеста» 25 июня
 
15.06.2022 [Общество]

Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?

2083
0
17.06.2022 [БлогоVO]

«У нас в ЦРБ закрывают хирургическое отделение»: жители Усть-Кубинского района пишут и просят помощи в распространении информации

246
0
16.06.2022 [Обзор Прессы]

Загадка Бородаевского озера

463
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика