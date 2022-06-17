В Вологде в реке нашли тело пропавшего подростка

В Вологде спасатели нашли в реке тело утонувшего 15-летнего подростка.
«При проверке береговой линии места, где ранее следователи обнаружили личные вещи подростка, было обнаружено тело утонувшего, которое достали из воды и передали представителям следственного управления», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.
В пресс-службе регионального СУ СК РФ корреспонденту NewsVO рассказали, что погибшего искали в Вологде с конца мая 2022 года — он ушёл из дома. Явных признаков насильственной смерти на теле не имелось. Обстоятельства происшествия устанавливаются.