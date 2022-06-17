В Вологде в реке нашли тело пропавшего подростка

Жительница Череповца Ирина Красушкина в 2018 году потеряла дочь. Малышка Арсения прожила всего месяц. Ирина считает, что виной всему плачевное состояние медицины в городе. Уже три года женщина пытается понять, можно ли было спасти ее дочь, если бы все было сделано вовремя. Но до сих пор не может получить ответы на свои вопросы.