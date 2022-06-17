Главврач Вологодской областной больницы пояснил, почему санрейс для жителя района организовали только после звонка депутата

На днях к депутату госдумы Валентине Артамоновой поступило необычное обращение. Ее попросили помочь организовать санрейс в Бабушкинский район для того, чтобы транспортировать в областную больницу больного. О чем депутат написала у себя на странице в ВК. После ее звонка санрейс был организован. Но информация вызвала волну возмущения у жителей региона.

Главный врач Вологодской областной больницы дмитрий Ваньков объяснил, что пациенту, родственники которого обратились к депутату, не требовалась срочная транспортировка.

«С момента поступления в ЦРБ за пациентом проводилось динамическое наблюдение.12 и 14 июня мужчина был проконсультирован нейрохирургами Качаловым С. В. и Сизовым А.В. Какой-либо угрозы для жизни не было, как и показаний для экстренной операции. 15 июня в плановом порядке пациент был эвакуирован в областную больницу. На данный момент его состояние удовлетворительное, как и ранее угрозы для жизни нет», — объяснил Дмитрий Ваньков.

Он отметил, что решение об очерёдности эвакуации зависит от тяжести состояния пациента и принимается заведующим отделением.