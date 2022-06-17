В Кирилловском районе полицейские спасли тонувшего в озере молодого человека

17.06.2022 [Происшествия]

В Кирилловском районе полицейские спасли тонувшего в Сиверском озере 19-летнего молодого человека.

Сообщение о том, что мужчина не может выбраться из воды, поступило правоохранителям от очевидицы. На место прибыл патрульный наряд в составе старшего сержанта Кирилла Горшкова, младшего сержанта Максима Котова и старшего сержанта полиции Сергея Сизьмина. Они услышали крики, но определить местонахождение пострадавшего не удавалось из-за темноты.

«Тогда полицейские развернули автомобиль, фарами осветили озеро и увидели примерно в 50 метрах от берега мужчину. Кирилл Горшков и Сергей Сизьмин прыгнули в воду и поплыли к утопающему. Они подоспели вовремя, потому что гражданин уже начал терять силы и всё чаще скрывался под водой. В это время Максим Котов вызвал бригаду медиков», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На берегу пострадавший пояснил, что решил искупаться после работы, но не рассчитал силы, и его унесло течением на середину водоёма. Спасённого передали сотрудникам скорой помощи.

Тэги: утопающие, полицейские, спасли
Фото и видео пресс-службы областного УМВД

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