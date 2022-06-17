На ПМЭФ заявили, что в России сложилась чрезвычайная демографическая ситуация

На ПМЭФ рассказали, что в стране сложилась чрезвычайная демографическая ситуация.

На сессии «Здоровье поколений в основе демографической политики» на ПМЭФ-2022 выступила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина. Она рассказала, что в России всё чаще стали рожать первого ребёнка к 30 годам, когда риск развития бесплодия или рождения нездорового ребёнка возрастает. Из-за этого страна в год теряет около 0,6% женщин репродуктивного возраста.

«Демографическая ситуация у нас чрезвычайная. Помимо того, что у нас снизилось число женщин репродуктивного возраста, по последним данным, по 0,6% в год мы теряем в популяции наших женщин, которые способны рожать детей. Женщины решают родить первого ребёнка к 30 годам, когда у них «уже существует определённое бремя болезней. И даже если женщина ещё не страдает бесплодием, к сожалению, повышается риск и заболеваемости матерей, и заболеваемости рождённых детей», — рассказала она.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности»