УФАС отменило два аукциона на ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения в Харовске

В Харовске отменено два аукциона на ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения города. Оба электронных аукциона проводились в конце мая 2022 года.

Предметом первой закупки являлся ремонт тепловых сетей города Харовска. Начальная (максимальная) цена контракта составила более 11 миллионов рублей. Предмет второй закупки — ремонт водоразборных колонок, ремонт системы водоснабжения, ремонт трубопроводов водоснабжения и водоотведения на вводе в многоквартирные жилые дома города Харовска. Начальная (максимальная) цена контракта составила более 8 миллионов рублей.

В обоих случаях признан обоснованным довод заявителя о том, что заказчик не установил дополнительное требование к участникам закупки в соответствии с Постановлением Правительства № 257.В результате внеплановых проверок, проведенных в рамках рассмотрения жалоб были выявлены и другие нарушения.

«Так, в обоих случаях технического задание содержало чрезмерное требование о наличии у исполнителя „достаточного количества собственного квалифицированного персонала, машин, механизмов, инструментов, приспособлений для проведения работ“ и не соответствовало информации, указанной в извещении о закупке. Кроме того, в извещении и в техническом задании и проекте контракта содержалась противоречивая информация о сроке выполнения работ и сроке исполнения контракта. При проведении электронного аукциона, предметом которых являлся ремонт теплосетей, заказчик не установил требование о членстве в СРО в области строительства, реконструкции и капитального ремонта, как того требует законодательство в случаях, когда работы по контракту относятся к работам по капитальному ремонту и НМЦК превышает 10 миллионов рублей. Также в требованиях к содержанию заявки отсутствовало указание на исчерпывающий перечень информации и документов, включаемых участниками аукциона в состав заявки, а в извещении был указан код работ ОКПД2, не соответствующий перечню работ, которые необходимо выполнить по контракту», — сообщают в УФАС.

При проведении электронного аукциона, предметом которого являлся ремонт системы водоснабжения, заказчик объединил в один лот работы по капитальному ремонту существующих и монтажу новых элементов системы водоснабжения.

В результате в каждом случае Администрация Харовского муниципального района была признана нарушившей статьи 7,31,33,34,42,43,49 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В обоих случаях заказчику выдано предписание отменить процедуру заключения контракта и аннулировать закупку.