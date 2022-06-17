УФАС отменило два аукциона на ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения в Харовске

17.06.2022 [Общество]

В Харовске отменено два аукциона на ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения города. Оба электронных аукциона проводились в конце мая 2022 года.

Предметом первой закупки являлся ремонт тепловых сетей города Харовска.  Начальная (максимальная) цена контракта составила более 11 миллионов рублей.  Предмет  второй закупки  —  ремонт водоразборных колонок, ремонт системы водоснабжения, ремонт трубопроводов водоснабжения и водоотведения на вводе в многоквартирные жилые дома города Харовска.  Начальная (максимальная) цена контракта составила более 8 миллионов рублей.

В обоих случаях  признан обоснованным довод заявителя о том, что заказчик не установил дополнительное требование к участникам закупки  в соответствии с Постановлением Правительства № 257.В результате внеплановых проверок, проведенных в рамках рассмотрения жалоб были выявлены и другие нарушения.

«Так, в обоих случаях  технического задание содержало  чрезмерное требование о наличии у исполнителя „достаточного количества собственного квалифицированного персонала, машин, механизмов, инструментов, приспособлений для проведения работ“ и не соответствовало  информации, указанной в извещении о закупке. Кроме того, в  извещении и в техническом задании и проекте контракта содержалась  противоречивая информация о сроке выполнения работ и сроке исполнения контракта. При проведении электронного аукциона, предметом которых являлся ремонт теплосетей, заказчик не установил требование о членстве в СРО в области строительства, реконструкции и капитального ремонта, как того требует законодательство в случаях, когда  работы по контракту относятся к работам по капитальному ремонту и НМЦК превышает 10 миллионов рублей. Также в  требованиях к содержанию заявки отсутствовало   указание на исчерпывающий перечень информации и документов, включаемых участниками аукциона в состав заявки, а в извещении был указан код работ ОКПД2, не соответствующий  перечню  работ, которые необходимо выполнить по контракту», — сообщают в УФАС.

При проведении электронного аукциона, предметом которого  являлся ремонт системы водоснабжения, заказчик объединил в один лот работы по капитальному ремонту существующих  и монтажу новых элементов системы водоснабжения.

В результате в каждом случае Администрация Харовского муниципального района была признана нарушившей статьи 7,31,33,34,42,43,49 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В обоих случаях заказчику выдано предписание отменить процедуру заключения контракта и аннулировать закупку.

Тэги: Харовск, госзакупки, УФАС

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