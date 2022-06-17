Главврач одной из районных больниц Вологодской области попался на взятке

17.06.2022 [Общество]

Прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одного из районных медицинских учреждений. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, руководитель учреждения здравоохранения за денежное вознаграждение обеспечивал заключение контрактов на поставку медоборудования коммерческой организацией, его приемку и оплату.

По версии следствия, с июня по август 2021 года обвиняемым было обеспечено заключение и последующее исполнение четырех контрактов на поставку коммерческой организацией медицинских изделий на общую сумму более 9 миллионов рублей в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения». За это руководитель получил в рабочем кабинете от представителя поставщика 345 тысяч рублей.

Следствием наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого на сумму более 2 миллионов рублей.

 

Тэги: взятки, врачи

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